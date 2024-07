Terremoto de magnitude 7,3 atinge norte do Chile, e moradores de São Paulo relatam tremor

Um forte terremoto foi registrado no norte do Chile na noite dessa quinta-feira (18). O tremor, que atingiu magnitude 7,3, também teria sido sentido por moradores da cidade de São Paulo, conforme relatos compartilhados nas redes sociais.

O serviço chileno de prevenção e resposta a desastres informou que, até a madrugada desta sexta (19), um óbito foi registrado na área afetada. Informações preliminares indicam que a vítima sofreu um infarto no momento do tremor.

A instituição ainda detalhou que o epicentro do abalo foi localizado a 20 quilômetros de San Pedro de Atacama, na região da cidade costeira de Antofagasta, a uma profundidade de 126 quilômetros. O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha (Shoa) do País descartou a possibilidade do episódio gerar um tsunami.

As comunas de Calama e de San Pedro de Atacama registraram interrupção do fornecimento de energia, mas o serviço foi restabelecido ainda na madrugada. O serviço de telecomunicações chileno relatou que as redes móveis, fixas, SMS e dados não foram afetadas pelo fenômeno.

Nas redes sociais, diversos moradores da cidade de São Paulo relataram tremores durante essa noite de quinta. "Estou no 17º andar na região da Aclimação. Estava deitada e minha cama mexeu", comentou uma internauta na rede social X — antigo Twitter. Outro usuário disse ter sentido uma sensação de tontura: "minha cabeça se movimentou para a esquerda e para a direita, e o ambiente parecia estar se movendo!", detalhou.

O Chile está situado ao longo do "Anel de Fogo" do Pacífico, arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão, passando pelo Sudeste Asiático e cruzando a bacia do Pacífico. Em 2010, um terremoto de magnitude 8,8 desencadeou um tsunami que varreu vilarejos inteiros no sul e centro do país, deixando cerca de 520 mortos.

Banhado pelo Oceano Pacífico a oeste e pela Cordilheira dos Andes a leste, o Chile também é um dos países mais sismicamente ativos do mundo.