Apagão cibernético afeta voos e telecomunicações ao redor do mundo

Uma grande falha nos sistemas de TI afeta várias atividades, nesta sexta-feira (19), ao redor do planeta, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações.

As principais companhias aéreas dos Estados Unidos, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam os voos no início da manhã devido a "problemas de comunicação", conforme a Administração Federal de Aviação (FAA).

Problemas similares afetaram os aeroportos de Berlim, na Alemanha, Amsterdã-Schiphol, nos Países Baixos, Hong Kong e todos os aeroportos na Espanha, segundo os administradores dos terminais aeroportuários destes países. Na Suíça, o aeroporto de Zurique, o maior do país, também suspendeu os pousos.

Além de companhias aéreas e aeroportos, o apagão cibernético afetou hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e o sistema ferroviário britânico. Os aeroportos de Pequim não foram afetados, segundo a imprensa estatal chinesa.

A programação do canal britânico Sky News foi interrompida. Na Austrália, o canal nacional ABC anunciou que seus sistemas foram afetados por uma falha "grave".

Microsoft

A empresa australiana de telecomunicações Telstra indicou que os cortes foram provocados por "problemas globais" que afetaram o software fornecido pela Microsoft e pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike. Segundo a agência francesa de segurança cibernética, a ANSSI, "não há evidência que sugira que esta interrupção foi provocada por um ciberataque".

Em um comunicado, a Microsoft afirmou que estava adotando "medidas" para mitigar a situação após os problemas detectados. "Os nossos serviços continuam observando melhorias contínuas enquanto seguimos adotando medidas de mitigação", escreveu a empresa na rede social X. Não está claro se os problemas mencionados pela Microsoft estão relacionados às falhas de TI a nível global.

A autoridade nacional de segurança cibernética da Austrália afirmou que o "apagão em larga escala" estava relacionado com uma "plataforma de software de terceiros" e que ainda não tinha informações que sugerissem o envolvimento de hackers no incidente global.

Impactos e possíveis causas

Um especialista em TI da Universidade de Melbourne, Toby Murray, disse que havia indícios de que o problema estava relacionado com uma ferramenta de segurança chamada CrowdStrike Falcon. "A CrowdStrike é uma empresa global de segurança cibernética e inteligência sobre ameaças", explicou. "Falcon é o que se conhece como uma plataforma de detecção e resposta [...] que supervisiona os computadores nos quais está instalado para detectar invasões (ou seja, hackers) e responder", acrescentou.

Grandes filas foram observadas no aeroporto de Sydney. "Os voos estão chegando e partindo neste momento, mas é possível que tenhamos alguns atrasos durante a tarde", disse um porta-voz do sistema aeroportuário.

Em uma das maiores redes de supermercados do país, os terminais de venda automática exibiam mensagens de erro.

Companhias aéreas como Air France, KLM (Países Baixos) e Ryanair (Irlanda) sofreram problemas em suas redes. O mesmo aconteceu com três companhias aéreas indianas: IndiGo, SpiceJet e Akasa Air.

Algumas companhias aéreas do aeroporto internacional de Singapura também relataram interrupções.

Na Nova Zelândia, a imprensa informou sobre problemas nos bancos e nos sistemas operacionais do Parlamento.

Jill Slay, pesquisadora de segurança cibernética da Universidade da Austrália do Sul, disse que o impacto global do apagão pode ser "enorme".