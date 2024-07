Princesa de Dubai pede divórcio e expõe traição do ex-marido nas redes sociais

Mahra Bint Mohammed, filha do primeiro-ministro dos Emirados Árabes, anunciou o divórcio com o milionário Mana Al Maktoum, em post no Instagram, nessa quarta-feira (17). A princesa de Dubai revelou que o marido estava ocupado "com outras companhias". (Veja publicação abaixo)

Na postagem, Mahra repete a frase "eu me divorcio de você" algumas vezes. A fala lembra o "talaq", uma prática que para alguns muçulmanos dá aos homens o direito de se separar de mulheres após a expressão ser repetida três vezes. A medida não está no Alcorão e é banido em algumas nações islâmicas, dentre elas os Emirados Árabes Unidos

Primos, Mana e Mahra são bastante ativos nas redes sociais. Conforme a BBC, o casal teve o primeiro filho há cerca de dois meses.

O primeiro-ministro e o milionário ainda não se posicionaram sobre o assunto.

Veja publicação na íntegra

"Querido marido,

Como você está ocupado com outras companhias, eu, por este meio, declaro nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você e eu me divorcio de você".