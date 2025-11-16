Vulcão Sakurajima entra em erupção no Japão; entenda porque ele é um dos mais ativos do mundo

O Japão entrou em estado de alerta neste domingo (16) após o vulcão Sakurajima, localizado na região sudoeste do país, entrar em erupção. A coluna de fumaça chegou a quase 5 quilômetros de altura.

Os efeitos imediatos foram sentidos na aviação, especialmente no Aeroporto de Kagoshima. Cerca de 30 voos comerciais foram cancelados devido à baixa visibilidade.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), as explosões começaram por volta de 1h (16h de sábado no Brasil) e seguiram até as 8h50 (20h50 de sábado no Brasil).

Veja também Mundo 'Nada mudou', diz amigo de turista morto em mesmo vulcão onde brasileira caiu na Indonésia Mundo Vulcão Etna expele nuvem de fumaça e assusta turistas na Itália; veja vídeos

Nesta erupção, as cinzas seguiram para o nordeste do país. Elas devem cair em Kagoshima e na província de Miyazaki.

Por que o Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do mundo?

O Sakurajima está localizado em uma área geologicamente instável chamada de Anel de Fogo do Pacífico. Essa região está situada sobre o encontro de várias placas tectônicas.

O vulcão japonês faz parte da Caldeira de Aira, formada há cerca de 22 mil anos após uma grande erupção. Esse evento chegou a lançar detritos a distâncias de até 1.000 quilômetros.

Desde então, a atividade no interior dessa caldeira nunca cessou completamente, fazendo surgir novos vulcões — entre eles o Sakurajima, que tem cerca de 13 mil anos.

Outro fator que reforça sua fama é a frequência das erupções. Pequenas explosões são registradas com regularidade — em alguns anos, mais de mil eventos foram contabilizados pela Agência Meteorológica do Japão.

Essas erupções constantes fazem com que o Sakurajima seja monitorado 24 horas por dia, sendo um dos vulcões mais vigiados do país.

Legenda: O vulcão é monitorado em tempo real pela Agência Meteorológica do Japão. Foto: Reprodução/JMA

A erupção de 1914 é considerada a maior do Japão no século 20. Naquele episódio, fluxos de lava ligaram o antigo vulcão à ilha de Kyushu, transformando Sakurajima em uma península. Desde então, a região vive em permanente estado de preparação, com abrigos, rotas de evacuação e exercícios frequentes de emergência.