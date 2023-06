Brasileiro acusado de tentativa de homicídio contra Cristina Kirchner vai a julgamento

O paulista Fernando Andrés Sabag Montiel acusado de tentativa de homicídio contra Cristina Kirchner irá a julgamento, conforme determinou a magistrada argentina María Eugenia Capuchetti, nesta segunda-feira (12). Outras duas pessoas também são réus no crime registrado em setembro de 2022.

Conforme o jornal O Globo, o processo terá seguimento devido a falta de recursos apresentados pela defesa dos réus. Irão a julgamento oral e público além de Fernando Andrés, os argentinos Brenda Uliarte e Nicolás Carrizo.

Brenda Uliarte é namorada de Fernando Andrés - juntos, eles são acusados de coautoria no crime. Já Nicolás Carrizo, empregador do casal, é acusado de ser "participante". O Ministério Público classifica o atendado como "homicídio duplo qualificado por traição e por competição dolosa de duas ou mais pessoas, agravado pelo uso de arma de fogo, no grau de tentativa".

Foi descartado pela procuradoria a participação de "de terceiros com dinheiro para o ataque", além de não evidenciar "qualquer vínculo dos apontados com nenhum grupo ou pessoa".

Relembre o caso

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, de 69 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, em 1º de setembro de 2022. O caso aconteceu em Buenos Aires, no bairro da Recoleta.

Fernando Andres estaria armado em meio a um grupo de apoiadores e abordou a vice-presidente. Os disparos falharam, mesmo após várias tentativas. As investigações apontaram três suspeitos.

Centenas de militantes se reuniram, na época, em frente à casa de Kirchner, acusada de corrupção durante seu governo (2007-2015).