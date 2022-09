Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, é alvo de ataque; suspeito é brasileiro

Um homem foi preso por apontar uma arma para a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira (1°). O caso aconteceu em Buenos Aires, no bairro da Recoleta. As informações são do g1.

Conforme o jornal "Clarín", o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, apontou que homem teria sido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos. No entanto, a arma teria falhado durante tentativa. A vice-presidente não foi ferida.

Ainda não se sabe a motivação do ataque.

O jornal argentino La Nacion, por sua vez, detalhou que o caso aconteceu quando a ex-presidente chegava a sua casa. No momento da tentativa de disparo, Cristina se abaixou e foi protegida por seguranças. O suspeito foi detido de imediato.

O caso do ataque a Cristina Kirchner será investigado pela juíza María Eugenia Capuchetti. O suspeito será transferido para uma delegacia.

Suspeito de apontar arma

Fontes do governo argentino afirmaram que Fernando tem nacionalidade brasileira e contava com antecedente por porte de armas em 17 de março de 2021. Na época, ele alegou que arma era para sua defesa pessoal.

O "Clarín" detalhou que Sapag Montiel está registrado como profissional dedicado ao "serviço de transporte automóvel urbano e suburbano não regular de passageiros gratuitos". Essa categoria corresponde à motoristas de carro de aplicativos.

No nome de Sapag, está registrado um carro da marca Chevrolet Prisma.

Quem é Cristina Kirchner

Cristina Kirchner nasceu em 19 de fevereiro de 1953, em La Plata, Buenos Aires. É advogada e atual vice-presidente da Argentina.

Foi presidente de seu país de origem de 2007 até 2015, sendo a primeira mulher eleita pelo voto direto da nação e reeleita em 2011, com mais de 54% dos votos e em primeiro turno. Também foi senadora pelas províncias de Santa Cruz e Buenos Aires.

De 25 de maio de 2003 a 10 de dezembro de 2007, foi primeira-dama, esposa do já falecido presidente Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner é a primeira e única cidadã argentina a ser eleita para todos os cargos federais de seu país: deputada, senadora, vice-presidente e presidente.

Repúdio ao ataque

O ex-presidente da Argentina, Mauricio Macri, repudiou o ataque em seu Twitter.

"Meu absoluto repúdio ao ataque sofrido por Cristina Kirchner, que felizmente não teve consequências para a vice-presidente. Este fato gravíssimo exige um esclarecimento imediato e profundo por parte do sistema de justiça e das forças de segurança", escreveu.