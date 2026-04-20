Cachorro caramelo viraliza por assistir jogos do Fortaleza pela TV

Quem é torcedor fanático não perde um só jogo do clube do coração. E na casa da Maria Gomes e da Débora Braga, na Messejana, não são apenas as duas que ficam frente para TV ou para a tela do celular quando o Fortaleza entra em campo. Elas têm a companhia certa do Jamanta Bartolomeu, um dos quatro cachorros que integram a família.

Um típico caramelo, ou seja, o popular vira-lata, Jamanta se junta às donas para ver o Tricolor jogar e não desgruda o olhar da tela. É atenção máxima em cada lance. Quando sai gol e elas vibram, ele até arrisca saltar nas duas, compartilhando da alegria. “Se ele está entendendo (o que está acontecendo) ou não, eu não sei, mas ele fica lá olhando, quietinho”, relata Débora.

Legenda: Jamanta tem dois uniformes do Fortaleza e está sempre paramentado para assistir aos jogos Foto: Arquivo pessoal

E o cachorrinho tricolor, que estima-se ter dois anos de idade, só acompanha os jogos completamente paramentado. Ele tem dois uniformes do Leão e veste as cores vermelho, azul e branco para torcer com as tutoras. Uma das camisas era de um dos filhos e a outra foi confeccionada especialmente para o Jamanta.

O primeiro vídeo viral do torcedor de quatro patas foi postado no Instagram no dia 8 de março, em um Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense. São 145 mil visualizações em um perfil com pouco mais de 2.300 seguidores, que pertence a Débora. Trata-se de um alcance notável para essas condições. São mais de 18 mil curtidas e mais de 4 mil compartilhamentos.

A partir daí, Jamanta passou a fazer sucesso nas redes sociais e sempre aparece acompanhando os jogos do Fortaleza. A notoriedade já lhe rendeu até um mimo de cuidados gratuitos em um pet shop.

Jamanta não morreu

O bordão acima, que fez sucesso na novela "Torre de Babel", da TV Globo, em 1998, e foi ouvido novamente na novela "Belíssima”, da mesma emissora, no ano de 2005, pertence ao personagem Jamanta, interpretado duas vezes por Cacá Carvalho. E esta figura atrapalhada inspirou o nome do caramelo adotado. O Bartolomeu foi acoplado por escolha aleatória.

“O nome seria João da Lua, personagem da novela “Mulheres de Areia” (1993), mas como ele é muito atrapalhado, muito bobão, parece o Jamanta”, explicou Débora.

E ele não é o único batizado com algum personagem de novela. Uma das irmãs do Jamanta é a Maria do Bairro, protagonista do folhetim de mesmo nome, produzido no México e exibido oito vezes na televisão brasileira pelo SBT. A escolha se deu porque ela foi adotada da rua.

O Jamanta foi encontrado pelas outras cachorrinhas, que são Maria do Bairro, Tatá e Ana Maria, na Vila Social da Messejana. Ele estava muito magro e quase não se aguentava em pé. Foi alimentado pelas atuais donas e pouco tempo depois passou a segui-las até em casa. Ele foi abandonado por um casal e antes atendia pelo nome de Pirulito.

Das telas para a arquibancada?

As tutoras de Jamanta não escondem que querem que o cachorrinho tenha uma experiência além das telas. A vontade é levá-lo ao estádio um dia e não só para ficar na arquibancada, mas para correr um pouco pelo gramado, algo que o animal gosta muito de fazer.

Enquanto não recebem um convite para ir a uma das praças esportivas de Fortaleza, o vira-lata que chama a atenção nas redes sociais com os vídeos narrados pelas tutoras vai ganhando o coração de tricolores e até de torcedores de outros clubes.