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Reta final de 'Três Graças' promete casamento de Gerluce e Paulinho, Ferette na rua e volta de bebê

O último capítulo da novela vai ao ar em 15 de maio de 2026.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:00)
Zoeira
Duas pessoas se encaram em um ambiente interno pouco iluminado, separadas por uma parede; uma apoia a mão na superfície enquanto a outra mantém os braços cruzados, sugerindo uma conversa tensa ou íntima.
Legenda: Gerluce e Paulinho devem superar problemas por roubo de estátua e um novo pedido de casamento será feito.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

A novela "Três Graças" está quase chegando ao fim e os fãs da trama já especulam, principalmente nas redes sociais, quais os caminhos que serão percorridos pelos protagonistas e vilões da novela. Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) poderão, finalmente, viver o amor sem nenhum empecilho? No que depender dos autores, as histórias vão se encerrar com felicidade para os mocinhos. 

O último capítulo da novela escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva está marcado para ir ao ar no dia 15 de maio, mas as conclusões de várias histórias já parecem dar alguns sinais para quem assiste. 

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E, enquanto os mocinhos devem se engrandecer na felicidade, a promessa é de que os grandes vilões, Ferette e Arminda, devem padecer diante das maldades que conduziram ao longo dos capítulos exibidos. 

Veja alguns dos resumos já conhecidos:

Gerluce e Paulinho vão casar

O final do principal casal da trama deve começar a andar após a saída de Gerluce da prisão. A mocinha confessou recentemente ter participado do roubo da estátua das "Três Graças" e foi presa pelo próprio amado, que investigava o caso. 

Agora, Paulinho entendeu as motivações da namorada e deve, portanto, deixar a mágoa de lado para se entregar ao amor por Gerluce. Com a saída dela da cadeia, libertada por Zenilda (Andréia Horta), o policial decidirá refazer o pedido de casamento, deixando para trás todos os problemas relacionados ao crime.

Casal em pé na calçada, em frente ao portão de uma casa colorida, com muros baixos e plantas; uma pessoa apoia a mão no ombro da outra, em uma pose de proximidade, enquanto o ambiente urbano residencial aparece ao fundo.
Legenda: Gerluce e Paulinho devem terminar a novela juntos e casados.
Foto: Globo/ Estevam Avellar.

Alguns resumos apontam, inclusive, que Gerluce deve propor uma nova forma de união: a mocinha irá pedir a Paulinho que os dois se casem, mas se mantenham em casas separadas, já que ela demonstrará o interesse de permanecer morando na Chacrinha. 

Ferette sem dinheiro

Principal vilão da novela, Ferette (Murilo Benício) deve acabar a novela como menos gostaria: sem dinheiro, sem Zenilda e sem nenhum familiar ao redor. 

Grupo de pessoas reunidas em um escritório moderno, posicionadas em frente a uma mesa com computador, enquanto alguém sentado parece conduzir uma conversa ou reunião; o ambiente tem janelas amplas, iluminação linear no teto e plantas decorativas.
Legenda: Ferette perderá a empresa, a casa em que vive e a companhia de todos os familiares.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

O empresário será retirado da presidência da fundação por Rogério (Eduardo Moscovis) e ainda perderá o apartamento em que morava com Arminda (Grazi Massafera). Por conta disso, o vilão entrará em um caminho vertiginoso de maldades e chegará a tentar matar Viviane (Gabriela Loran) e o próprio filho, Leonardo (Pedro Novaes).

Ainda não se sabe, entretanto, se este será o final definitivo do vilão na trama. 

Retorno do bebê de Joélly

As últimas semanas devem ser o momento perfeito para desvendar o mistério sobre o paradeiro da filha de Joélly (Alana Cabral), quando Lena (Barbara Reis) e Herculano (Leandro Lima) serão finalmente desmascarados após terem comprado a criança.

Quatro pessoas estão reunidas em uma sala aconchegante, decorada com colchas coloridas, máquina de costura e iluminação quente; duas permanecem lado a lado no centro enquanto outras observam, criando uma cena de tensão e expectativa.
Legenda: Joélly e Raul vão descobrir esquema para roubo da criança após exame de DNA.
Foto: Globo/ Fábio Rocha.

Raul (Paulo Mendes), pai da pequena, roubará uma chupeta do bebê para um exame de DNA, o que vai expor o esquema criado por Samira (Fernanda Vasconcellos). Ela será presa após retornar ao Brasil e ser usada por Ferette em uma caçada pelos envolvidos no roubo das "Três Graças". 

A desconfiança de Raul surgirá ao perceber que o bebê de Lena é grande demais em comparação com o tempo de vida contado pela mulher. Joélly vai sofrer com a notícia, já que acreditava na amizade de Lena e não desconfiou dela após o sumiço da filha. 

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