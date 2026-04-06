Reta final de 'Três Graças' promete casamento de Gerluce e Paulinho, Ferette na rua e volta de bebê

A novela "Três Graças" está quase chegando ao fim e os fãs da trama já especulam, principalmente nas redes sociais, quais os caminhos que serão percorridos pelos protagonistas e vilões da novela. Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) poderão, finalmente, viver o amor sem nenhum empecilho? No que depender dos autores, as histórias vão se encerrar com felicidade para os mocinhos.

O último capítulo da novela escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva está marcado para ir ao ar no dia 15 de maio, mas as conclusões de várias histórias já parecem dar alguns sinais para quem assiste.

Veja também Zoeira Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar em junho, diz site Zoeira Juliano Floss vence a 14ª prova do líder do BBB 26

E, enquanto os mocinhos devem se engrandecer na felicidade, a promessa é de que os grandes vilões, Ferette e Arminda, devem padecer diante das maldades que conduziram ao longo dos capítulos exibidos.

Veja alguns dos resumos já conhecidos:

Gerluce e Paulinho vão casar

O final do principal casal da trama deve começar a andar após a saída de Gerluce da prisão. A mocinha confessou recentemente ter participado do roubo da estátua das "Três Graças" e foi presa pelo próprio amado, que investigava o caso.

Agora, Paulinho entendeu as motivações da namorada e deve, portanto, deixar a mágoa de lado para se entregar ao amor por Gerluce. Com a saída dela da cadeia, libertada por Zenilda (Andréia Horta), o policial decidirá refazer o pedido de casamento, deixando para trás todos os problemas relacionados ao crime.

Legenda: Gerluce e Paulinho devem terminar a novela juntos e casados. Foto: Globo/ Estevam Avellar.

Alguns resumos apontam, inclusive, que Gerluce deve propor uma nova forma de união: a mocinha irá pedir a Paulinho que os dois se casem, mas se mantenham em casas separadas, já que ela demonstrará o interesse de permanecer morando na Chacrinha.

Ferette sem dinheiro

Principal vilão da novela, Ferette (Murilo Benício) deve acabar a novela como menos gostaria: sem dinheiro, sem Zenilda e sem nenhum familiar ao redor.

Legenda: Ferette perderá a empresa, a casa em que vive e a companhia de todos os familiares. Foto: Globo/Beatriz Damy.

O empresário será retirado da presidência da fundação por Rogério (Eduardo Moscovis) e ainda perderá o apartamento em que morava com Arminda (Grazi Massafera). Por conta disso, o vilão entrará em um caminho vertiginoso de maldades e chegará a tentar matar Viviane (Gabriela Loran) e o próprio filho, Leonardo (Pedro Novaes).

Ainda não se sabe, entretanto, se este será o final definitivo do vilão na trama.

Retorno do bebê de Joélly

As últimas semanas devem ser o momento perfeito para desvendar o mistério sobre o paradeiro da filha de Joélly (Alana Cabral), quando Lena (Barbara Reis) e Herculano (Leandro Lima) serão finalmente desmascarados após terem comprado a criança.

Legenda: Joélly e Raul vão descobrir esquema para roubo da criança após exame de DNA. Foto: Globo/ Fábio Rocha.

Raul (Paulo Mendes), pai da pequena, roubará uma chupeta do bebê para um exame de DNA, o que vai expor o esquema criado por Samira (Fernanda Vasconcellos). Ela será presa após retornar ao Brasil e ser usada por Ferette em uma caçada pelos envolvidos no roubo das "Três Graças".

A desconfiança de Raul surgirá ao perceber que o bebê de Lena é grande demais em comparação com o tempo de vida contado pela mulher. Joélly vai sofrer com a notícia, já que acreditava na amizade de Lena e não desconfiou dela após o sumiço da filha.