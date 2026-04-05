Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar em junho, diz site

A cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce devem se casar no dia 13 de junho deste ano, segundo informações divulgadas pela revista americana Bazaar, que publicou detalhes sobre os preparativos da cerimônia. A publicação cita fontes da Us Weekly.

Swift já teria encomendado o vestido de noiva, que estaria em fase final de confecção. Ela deve ser acompanhada até o altar pelo pai, Scott Swift.

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A celebração deve seguir um formato tradicional, com momentos clássicos – como as danças entre pai e filha e entre mãe e filho –, elementos que, segundo a publicação, o casal faz questão de manter no roteiro da cerimônia.

De acordo com a revista, a data tem um significado especial para o casal. O número 13 é considerado o número da sorte da artista e também se encaixa no calendário do atleta, já que os treinos da Liga Nacional de Futebol (NFL, na sigla em inglês) costumam começar no fim de julho. Assim, o casal teria mais tempo para aproveitar a lua de mel antes do retorno às atividades esportivas.

Ainda segundo a publicação, a cantora teria pago um valor alto para garantir parte da celebração no luxuoso Ocean House, em Rhode Island, região onde Swift possui uma casa de veraneio. A cerimônia e as festividades devem ser divididas entre a mansão da cantora, avaliada em cerca de US$ 18 milhões, e o resort cinco estrelas.

Entre os convidados, estão amigas próximas da artista, como Selena Gomez e Gigi Hadid.