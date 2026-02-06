Taylor Swift lança clipe de 'Opalite' com atores de Hollywood

Dando continuidade ao trabalho com o álbum "The Life of a Showgirl", Taylor Swift lançou o clipe do segundo single, "Opalite". A canção teve estreia às 10h (horário de Brasília", desta sexta-feira (6), ficando disponível apenas no Apple Music e no Spotify. O vídeo contou com a participação de estrelas de Hollywood, como o vencedor do Oscar Cillian Murphy, e os atores Domhnall Gleeson e Greta Lee.

Também participaram Jodie Turner-Smith e Lewis Capaldi. Todos eles estavam entre os convidados do programa Graham Norton, no Reino Unido, no dia em que ela participou de uma entrevista.

Legenda: Taylor participou do programa "Graham Norton Show". Foto: Divulgação/Graham Norton Show.

A equipe de Taylor deve subir o vídeo no YouTube apenas no próximo domingo (8). Enquanto isso, é possível ver apenas o Lyric Video.

Além do vídeo, a loirinha ainda colocou à venda o single em vinil de 7 polegadas. O item ficou disponível por dois dias na loja oficial da Taylor, sendo destinado principalmente para os colecionadores.

Veja clipe de 'Opalite'

O que diz a letra de 'Opalite'?

A música aborda uma história de amor que finalmente deu certo. No início, a letra cita que o eu lírico possuía o hábito de voltar para ex-namorados, mas que, após encontrar a pessoa certa, sentia que o céu estava "opalita". Essa é uma pedra conhecida por um brilho intenso que muda de cor conforme a luz, simbolizando alegria e esperança.

Essa canção faz referência ao relacionamento de Taylor com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Assim, ao final da música, ela cita que as "falhas" — de antigos relacionamentos — lhe trouxe liberdade e amor verdadeiro.