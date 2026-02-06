Diário do Nordeste
Taylor Swift lança clipe de 'Opalite' com atores de Hollywood

Cantora lançou o novo single nesta sexta-feira (6).

Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira
Imagem da cantora Taylor Swift para uma matéria sobre clipe de novo single Opalite.
Legenda: "Opalite" foi o segundo single escolhido por Taylor Swift do álbum "The Life of a Showgirl".
Foto: Divulgação/Taylor Swift.

Dando continuidade ao trabalho com o álbum "The Life of a Showgirl", Taylor Swift lançou o clipe do segundo single, "Opalite". A canção teve estreia às 10h (horário de Brasília", desta sexta-feira (6), ficando disponível apenas no Apple Music e no Spotify. O vídeo contou com a participação de estrelas de Hollywood, como o vencedor do Oscar Cillian Murphy, e os atores Domhnall Gleeson e Greta Lee.

Também participaram Jodie Turner-Smith e Lewis Capaldi. Todos eles estavam entre os convidados do programa Graham Norton, no Reino Unido, no dia em que ela participou de uma entrevista. 

Imagem de Taylor Swift em uma entrevista no Graham Norton Show.
Legenda: Taylor participou do programa "Graham Norton Show".
Foto: Divulgação/Graham Norton Show.

A equipe de Taylor deve subir o vídeo no YouTube apenas no próximo domingo (8). Enquanto isso, é possível ver apenas o Lyric Video. 

Além do vídeo, a loirinha ainda colocou à venda o single em vinil de 7 polegadas. O item ficou disponível por dois dias na loja oficial da Taylor, sendo destinado principalmente para os colecionadores. 

Veja clipe de 'Opalite'

O que diz a letra de 'Opalite'?

A música aborda uma história de amor que finalmente deu certo. No início, a letra cita que o eu lírico possuía o hábito de voltar para ex-namorados, mas que, após encontrar a pessoa certa, sentia que o céu estava "opalita". Essa é uma pedra conhecida por um brilho intenso que muda de cor conforme a luz, simbolizando alegria e esperança.

Essa canção faz referência ao relacionamento de Taylor com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Assim, ao final da música, ela cita que as "falhas" — de antigos relacionamentos — lhe trouxe liberdade e amor verdadeiro. 

