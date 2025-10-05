Taylor Swift vende 2,7 milhões de cópias do novo álbum
Cantora quebra novo recorde com 'The Life of a Showgirl'
Taylor Swift está, mais uma vez, fazendo história na música. Um dia após o lançamento de seu novo álbum, “The Life of a Showgirl”, a artista atingiu 2,7 milhões de vendas tradicionais, somando versões físicas e digitais, sem incluir streaming, segundo dados da empresa de monitoramento Luminate.
O número representa a maior semana de vendas da carreira de Taylor e a segunda maior semana de vendas de qualquer artista desde o início das medições da Luminate, em 1991.
O único álbum que ainda supera esse feito é “25”, de Adele, lançado em 2015, com 3,3 milhões de cópias vendidas na primeira semana.
No entanto, Taylor ainda tem alguns dias de contagem pela frente e pode se aproximar, ou até ultrapassar, o recorde histórico.
Além do sucesso nas vendas gerais, a cantora também quebrou seu próprio recorde com vinis. Foram 1,2 milhão de cópias vendidas nesse formato em apenas um dia, superando o recorde anterior estabelecido por ela mesma em 2024, quando “The Tortured Poets Department” vendeu 859 mil discos de vinil na primeira semana.
Com números impressionantes e uma base de fãs cada vez mais fiel, Taylor Swift reafirma seu domínio absoluto na indústria fonográfica.