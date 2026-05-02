Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cantor Matheus, da dupla com Kauan, anuncia separação da esposa após 14 anos juntos

'Pedimos que respeitem esse momento difícil', publicou o ex-casal nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Na publicação, artista sublinha que a história do agora ex-casal foi escrita 'de uma forma linda'.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

"O amor não acabou, mas o nosso relacionamento como casal, sim": com estas palavras, o cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, anunciou, neste sábado (2), a separação da esposa, Paula Aires, nas redes sociais.

Apesar de casados desde 2018, eles tinham 14 anos juntos. Na publicação, o artista sublinha que a história do agora ex-casal foi escrita "de uma forma linda". "Com amor, admiração, parceria e muita dedicação", destacou.

"Construímos juntos uma família que nos enche de orgulho e uma trajetória marcada por conquistas que sempre levaremos conosco". Em algum momento, porém, o cantor conta que os caminhos de ambos "passaram a seguir direções diferentes"

"Nossos objetivos individuais já não eram mais os mesmos", continua a publicação que, até o fechamento deste texto, soma mais de 140 mil curtidas.

Comunicar para 'evitar ruídos'

Em outra parte da legenda, o casal explicou o porquê do anúncio da separação. Segundo eles, o objetivo foi evitar ruídos.

"Não era algo que gostaríamos de trazer aqui, mas entendemos que, de alguma forma, esse assunto poderia chegar até vocês de uma maneira diferente. E não existe nada além disso. Seguimos caminhos distintos, mas permanecemos unidos no essencial: no respeito, no cuidado e no apoio mútuo".

Veja também

teaser image
Zoeira

Ana Paula Renault denuncia boate por perturbação do sossego no prédio: ‘Insustentável’

teaser image
Zoeira

Shakira no Rio: esquema de segurança dará apoio a 2 milhões de pessoas para show em Copacabana

Além disso, os dois pedem respeito aos seguidores e torce para que os fãs não percam a esperança no amor.

"Continuem acreditando no amor e nunca desistam dele. Os próximos passos pertencem a Deus, e confiamos que Ele já está cuidando de tudo. Seremos sempre base um do outro, com o mesmo carinho que construímos ao longo desses 14 anos. Assim será, para sempre", finaliza o comunicado.

Assuntos Relacionados