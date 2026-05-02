Cantor Matheus, da dupla com Kauan, anuncia separação da esposa após 14 anos juntos

"O amor não acabou, mas o nosso relacionamento como casal, sim": com estas palavras, o cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, anunciou, neste sábado (2), a separação da esposa, Paula Aires, nas redes sociais.

Apesar de casados desde 2018, eles tinham 14 anos juntos. Na publicação, o artista sublinha que a história do agora ex-casal foi escrita "de uma forma linda". "Com amor, admiração, parceria e muita dedicação", destacou.

"Construímos juntos uma família que nos enche de orgulho e uma trajetória marcada por conquistas que sempre levaremos conosco". Em algum momento, porém, o cantor conta que os caminhos de ambos "passaram a seguir direções diferentes".

"Nossos objetivos individuais já não eram mais os mesmos", continua a publicação que, até o fechamento deste texto, soma mais de 140 mil curtidas.

Comunicar para 'evitar ruídos'

Em outra parte da legenda, o casal explicou o porquê do anúncio da separação. Segundo eles, o objetivo foi evitar ruídos.

"Não era algo que gostaríamos de trazer aqui, mas entendemos que, de alguma forma, esse assunto poderia chegar até vocês de uma maneira diferente. E não existe nada além disso. Seguimos caminhos distintos, mas permanecemos unidos no essencial: no respeito, no cuidado e no apoio mútuo".

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Além disso, os dois pedem respeito aos seguidores e torce para que os fãs não percam a esperança no amor.

"Continuem acreditando no amor e nunca desistam dele. Os próximos passos pertencem a Deus, e confiamos que Ele já está cuidando de tudo. Seremos sempre base um do outro, com o mesmo carinho que construímos ao longo desses 14 anos. Assim será, para sempre", finaliza o comunicado.