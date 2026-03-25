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CAPTEI: Ricardo Bacelar e Kizaba incendeiam palco e antecipam disco inédito

O show aconteceu no Cenário Casa de Música misturando Congo, jazz e brasilidade

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 13:14)
Jeritza Gurgel
Legenda: Kizaba e Ricardo Bacelar
Foto: Romulo Santos

O domingo, 22, foi de alta voltagem sonora no circuito mais hypado da cidade.

Kizaba e Ricardo Bacelar tomaram o palco do Cenário Casa de Música com um set simplesmente “de exportação”: pulsante, cosmopolita e nada óbvio.

Legenda: Ricardo Bacelar
Foto: Romulo Santos

Legenda: Kizaba
Foto: RomuloSantos

Em temporada criativa no Jasmin Studio, a dupla — já em clima de “obra-prima em gestação” — apresentou inéditas do novo álbum, previsto pelo selo Jasmin Music, intercaladas com hits autorais.

O resultado? Uma fusão chic de batidas congolesas com eletrônica elegante, jazz com sotaque global e brasilidade em estado premium.

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar
Foto: Romulo Santos

Plateia? Em transe, no melhor estilo “dançar é preciso”. Um encontro para quem entende que sofisticação também se ouve.

Vem ver as fotos captadas por Rômulo Santos:

Legenda: Manoela e Sara Bacelar
Foto: Romulo Santos

Legenda: Kizaba, Luciana Goyana e Ricardo Bacelar
Foto: Romulo Santos

Legenda: Denise Rocha, Marineuza Rocha, Erika Barros, Monica Tassigny e Marcia Sucupira
Foto: Rômulo Santos

Legenda: Maria Braz e Victor Perlingeiro
Foto: Romulo Santos

Legenda: Luis Costa, Érica Kardoso, e Natali Serra
Foto: Rômulo Santos

Legenda: Erico Monteiro, Fernanda Teles, Nagibe de Melo Neto, Cadeh Juaçaba
Foto: Rômulo Santos

Legenda: Rejane e Aldenor Paiva
Foto: Romulo Santos

Legenda: Paula Colares, Fábio Frank, Dennys Almeida e Marcos Botto
Foto: Rômulo Santos

Legenda: Kizaba, Ricardo Bacelar, Manoela e elenco da Comedia Cearanse
Foto: Romulo Santos

 