CAPTEI: Ricardo Bacelar e Kizaba incendeiam palco e antecipam disco inédito

O domingo, 22, foi de alta voltagem sonora no circuito mais hypado da cidade.

Kizaba e Ricardo Bacelar tomaram o palco do Cenário Casa de Música com um set simplesmente “de exportação”: pulsante, cosmopolita e nada óbvio.

Legenda: Ricardo Bacelar Foto: Romulo Santos

Legenda: Kizaba Foto: RomuloSantos

Em temporada criativa no Jasmin Studio, a dupla — já em clima de “obra-prima em gestação” — apresentou inéditas do novo álbum, previsto pelo selo Jasmin Music, intercaladas com hits autorais.

O resultado? Uma fusão chic de batidas congolesas com eletrônica elegante, jazz com sotaque global e brasilidade em estado premium.

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar Foto: Romulo Santos

Plateia? Em transe, no melhor estilo “dançar é preciso”. Um encontro para quem entende que sofisticação também se ouve.

Vem ver as fotos captadas por Rômulo Santos:

Legenda: Manoela e Sara Bacelar Foto: Romulo Santos

Legenda: Kizaba, Luciana Goyana e Ricardo Bacelar Foto: Romulo Santos

Legenda: Denise Rocha, Marineuza Rocha, Erika Barros, Monica Tassigny e Marcia Sucupira Foto: Rômulo Santos

Legenda: Maria Braz e Victor Perlingeiro Foto: Romulo Santos

Legenda: Luis Costa, Érica Kardoso, e Natali Serra Foto: Rômulo Santos

Legenda: Erico Monteiro, Fernanda Teles, Nagibe de Melo Neto, Cadeh Juaçaba Foto: Rômulo Santos

Legenda: Rejane e Aldenor Paiva Foto: Romulo Santos

Legenda: Paula Colares, Fábio Frank, Dennys Almeida e Marcos Botto Foto: Rômulo Santos