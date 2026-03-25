CAPTEI: Ricardo Bacelar e Kizaba incendeiam palco e antecipam disco inédito
O show aconteceu no Cenário Casa de Música misturando Congo, jazz e brasilidade
O domingo, 22, foi de alta voltagem sonora no circuito mais hypado da cidade.
Kizaba e Ricardo Bacelar tomaram o palco do Cenário Casa de Música com um set simplesmente “de exportação”: pulsante, cosmopolita e nada óbvio.
Em temporada criativa no Jasmin Studio, a dupla — já em clima de “obra-prima em gestação” — apresentou inéditas do novo álbum, previsto pelo selo Jasmin Music, intercaladas com hits autorais.
O resultado? Uma fusão chic de batidas congolesas com eletrônica elegante, jazz com sotaque global e brasilidade em estado premium.
Plateia? Em transe, no melhor estilo “dançar é preciso”. Um encontro para quem entende que sofisticação também se ouve.
Vem ver as fotos captadas por Rômulo Santos: