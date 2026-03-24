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Cearense Juju Teófilo estrela novelinha vertical ‘Uma Babá Milionária’

Nova produção da Globoplay destaca a atriz mirim e influenciadora digital.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Os atores Raphael Vianna, Juju Teófilo e Laryssa Ayres posam sorridentes para a divulgação da série 'Uma Babá Milionária', abraçados em um fundo branco infinito. A composição destaca o figurino casual dos personagens e as tatuagens no braço de Laila, transmitindo uma atmosfera leve e familiar.
Legenda: Juju Teófilo (no meio) vive em "Uma Babá Milionária" a doce Eduarda, filha de Fernando (Raphael Vianna, à esquerda) e cuidada pela babá Carola (Laryssa Ayres, à direita).
Foto: Ricardo Bufolin / Divulgação.

Acompanhada nas redes sociais por mais de 4,8 milhões de seguidores e reconhecida pela espontaneidade e talento, a atriz mirim e influenciadora digital cearense Juju Teófilo irá ampliar o alcance de público com um papel na nova novelinha vertical da Globoplay.

A partir de conflitos mal resolvidos do passado, a novelinha se desenrola em uma série de reviravoltas que têm Juju como um dos pontos centrais. Em “Uma Babá Milionária”, a artista vive Eduarda, que integra a rica família Vergara e é filha de Fernando (Raphael Vianna). 

Ela é uma menina super doce e filha de um milionário, sua mãe morreu no parto e ela é criada pelos avós e pelo pai. Assim começa uma trama cheia de segredos e emoção”, apresenta a atriz de 10 anos. 

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Fernando é um antigo amor de Carolina (Laryssa Ayres), uma mulher traumatizada pela troca da filha no hospital e acaba trabalhando como babá de Eduarda. “O público vai amar ver a história da Eduarda e da família! É envolvente e cheia de emoção”, diz.

A trama estreou na plataforma no último dia 17 e tem no total 51 capítulos, todos com até dois minutos de duração. No elenco, há ainda nomes como Fernanda Paes Leme e Paulo Gorgulho.

Aposta na atuação e nas redes sociais

A novela vertical vem sendo uma aposta forte das produtoras de conteúdos audiovisuais. Para Juju, a experiência foi inédita.

“Eu amei fazer esse formato. É uma experiência diferente, mas a forma de atuação é igual. Viver uma personagem no formato vertical foi incrível, quero fazer muitas”, celebra. 

Como atriz, a cearense já havia participado de “A Caverna Encantada”, novela do SBT em parceria com a Disney+. Para ela, a oportunidade de compor o elenco da nova produção foi uma conquista.

“Fiquei tão feliz que chorei de emoção! Quando li o roteiro, fiquei emocionada com a história e feliz em fazer parte desse projeto”, partilha. “Esse ano, vou me dedicar à minha vida de atriz e nas redes sociais, porque eu amo ficar conectada com as pessoas que me seguem”, avança.

Além de ser atriz e influenciadora, Juju também tem se aventurado também como empreendedora, tendo criado recentemente uma marca própria de cosméticos para crianças.

Muita gente me acompanha desde muito pequena e para mim é incrível eles acompanharem meu crescimento e minha carreira! Projetos incríveis vêm por aí e logo, logo vou poder contar”, convida.

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