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Irmão de Anitta é preso em Paris após ter passaporte furtado

O transtorno ocorreu enquanto a família fazia uma conexão no aeroporto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:59)
Zoeira
montagem de fotos de Anitta e do irmão, Renan Machado.
Legenda: Renan foi proibido de sair da capital francesa devido à falta do documento.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A cantora Anitta afirmou que o irmão dela, o empresário Renan Machado, foi preso em Paris nesta terça-feira (24) após ter o passaporte furtado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora deu detalhes sobre a situação e pediu ajuda aos seguidores.

O transtorno ocorreu enquanto a família fazia uma conexão no aeroporto, em uma viagem para comemorar o aniversário de 33 anos de Anitta na Europa.

Segundo a artista, o passaporte de Renan, que estava guardado no bolso de uma jaqueta, foi furtado junto com a peça.

"Pegaram a jaqueta do meu irmão no raio X e estava com passaporte dentro. Ele pediu ajuda no aeroporto, foi no achados e perdidos para ver se alguém pegou por engano e depois tentou devolver, procurou a polícia, todo mundo, e ninguém achou", contou a carioca.

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Devido à falta do documento, Renan foi proibido de sair da capital francesa e está preso no aeroporto, o que deixou a família revoltada.

"Além de ter sido furtado e levaram o passaporte dele, ele está preso em Paris e a polícia não deixa nem ele sair do aeroporto. E ele está lá preso e ninguém encontra uma solução. Eu estou desesperada", compartilhou a cantora.

Anitta aproveitou ainda para pedir ajuda aos fãs para resolver o problema, pois eles não encontram uma solução com a polícia.

"Agora ele está preso, literalmente preso na polícia. Não sei se tão achando que ele tá inventando, mas não deixam ele sair, não deixa ele voltar, não deixa ele fazer nada. Alguém mora em Paris? Alguém conhece alguém?", perguntou a artista.

Anitta completa 33 anos no dia 30 de março. No último domingo (22), ela promoveu uma festa em São Paulo para comemorar a chegada do novo ciclo com a presença de diversos familiares e amigos famosos como Xanddy e Carla Perez, Juliette, Lexa, Valesca Popozuda, Gil do Vigor, Alice Carvalho e Bianca Andrade.

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