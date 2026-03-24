Por que Emily Osment e Mitchel Musso estão fora do especial de ‘Hannah Montana’?

Os 20 anos da série adolescente “Hannah Montana” — estrelada pela atriz e cantora Miley Cyrus — estão sendo celebrados em uma reunião especial de aniversário que fica disponível a partir desta terça-feira (24) no Disney+.

Apesar do reencontro, nomes importantes do elenco original não aparecem na comemoração. Foi o caso de Emily Osment e Mitchel Musso, que interpretam Lilly e Oliver, os melhores amigos da protagonista.

A ausência dos dois chamou a atenção dos fãs da produção, levando a especulações sobre os motivos de Emily e Mitchel não terem participado do especial.

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Por que atores não participaram do especial de Hannah Montana?

Nas próprias redes sociais, a atriz Emily Osment explicou aos fãs por que não fez parte do especial de 20 anos de “Hannah Montana”.

Em uma postagem no Instagram feita nesta segunda (23), a artista aparece em um vídeo durante as gravações da série "Georgie & Mandy's First Marriage" com o coprotagonista, Montana Jordan.

“É por isso que eu não pude participar da reunião de 20 anos (de ‘Hannah Montana’), mas eu queria dizer oi e obrigada a todo mundo que nos apoiou por todos esses anos. Sou muito grata que vocês ainda amam o programa”, diz no registro.

Na legenda do conteúdo, ela ressalta a permanência da série entre gerações. “Conheci milhares de fãs de Hannah Montana ao longo dos anos, fãs que agora têm filhos assistindo ao programa e fãs que literalmente trabalham ao meu lado todos os dias, como o Montana”, celebra.

Também no Instagram, Mitchel Musso fez uma postagem agradecendo à produção com diversas fotos da época. Ele não chegou a partilhar o motivo que levou à ausência no especial, mas homenageou a participação na obra original.

“‘Hannah Montana’ conquistou meu coração e nunca mais me largou. Literalmente crescemos com vocês (...). Miley, Emily, Jason, Billy Ray, Moises e toda a equipe da Disney — vocês se tornaram minha família em todos os momentos reais, bagunçados e lindos”, afirma.

Jason Earles, que faz irmão de Miley, também não aparece

Além da dupla de melhores amigos de Miley, outro personagem importante de “Hannah Montana” está ausente no especial de 20 anos da série: Jason Earles, que interpreta Jackson, irmão da protagonista.

Apesar da ausência, que também chamou atenção de fãs, o ator foi um dos convidados para a estreia da reunião do elenco.

A lista de outros nomes da série original que participaram da ocasião inclui, além de Miley Cyrus e do pai Billy Ray Cyrus, os atores Moisés Arias, Shanica Knowles, Anna Maria Perez de Tagle e Cody Linley.