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Por que Emily Osment e Mitchel Musso estão fora do especial de ‘Hannah Montana’?

Destaques do elenco original da série, Emily Osment e Mitchel Musso não fazem parte do especial de aniversário de 'Hannah Montana'.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 10:55)
Zoeira
Oliver (Mitchel Musso), Lilly (Emily Osment) e Miley (Miley Cyrus) em imagem de divulgação da série 'Hannah Montana'. Na iagem, o trio aparece em um corredor de escola, enquanto olham para o lado com expressões de surpresa e alegria. O cenário apresenta tons de bege e amarelo com cartazes ao fundo, compondo uma cena divertida e dinâmica da série.
Legenda: Oliver (Mitchel Musso), Lilly (Emily Osment) e Miley (Miley Cyrus) eram o trio principal de amigos na série "Hannah Montana".
Foto: Divulgação.

Os 20 anos da série adolescente “Hannah Montana” — estrelada pela atriz e cantora Miley Cyrus — estão sendo celebrados em uma reunião especial de aniversário que fica disponível a partir desta terça-feira (24) no Disney+.

Apesar do reencontro, nomes importantes do elenco original não aparecem na comemoração. Foi o caso de Emily Osment e Mitchel Musso, que interpretam Lilly e Oliver, os melhores amigos da protagonista.

A ausência dos dois chamou a atenção dos fãs da produção, levando a especulações sobre os motivos de Emily e Mitchel não terem participado do especial.

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Em uma postagem no Instagram feita nesta segunda (23), a artista aparece em um vídeo durante as gravações da série "Georgie & Mandy's First Marriage" com o coprotagonista, Montana Jordan.

“É por isso que eu não pude participar da reunião de 20 anos (de ‘Hannah Montana’), mas eu queria dizer oi e obrigada a todo mundo que nos apoiou por todos esses anos. Sou muito grata que vocês ainda amam o programa”, diz no registro. 

Na legenda do conteúdo, ela ressalta a permanência da série entre gerações. “Conheci milhares de fãs de Hannah Montana ao longo dos anos, fãs que agora têm filhos assistindo ao programa e fãs que literalmente trabalham ao meu lado todos os dias, como o Montana”, celebra.

Também no Instagram, Mitchel Musso fez uma postagem agradecendo à produção com diversas fotos da época. Ele não chegou a partilhar o motivo que levou à ausência no especial, mas homenageou a participação na obra original. 

“‘Hannah Montana’ conquistou meu coração e nunca mais me largou. Literalmente crescemos com vocês (...). Miley, Emily, Jason, Billy Ray, Moises e toda a equipe da Disney — vocês se tornaram minha família em todos os momentos reais, bagunçados e lindos”, afirma.

Jason Earles, que faz irmão de Miley, também não aparece

Além da dupla de melhores amigos de Miley, outro personagem importante de “Hannah Montana” está ausente no especial de 20 anos da série: Jason Earles, que interpreta Jackson, irmão da protagonista. 

Apesar da ausência, que também chamou atenção de fãs, o ator foi um dos convidados para a estreia da reunião do elenco.

A lista de outros nomes da série original que participaram da ocasião inclui, além de Miley Cyrus e do pai Billy Ray Cyrus, os atores Moisés Arias, Shanica Knowles, Anna Maria Perez de Tagle e Cody Linley.

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