'Hannah Montana' completa 15 anos, e Miley Cyrus faz carta aberta à personagem

A série Hannah Montana, da Disney, chegou ao aniversário de 15 anos de estreia nesta quarta-feira (24), e a atriz Miley Cyrus, intérprete da protagonista na antiga produção, resolveu prestar homenagem à data.

Veiculada pela primeira vez em 2006, a série foi finalizada em 2011, quando a artista tinha 18 anos. Em publicação no Instagram, a cantora divulgou carta aberta, escrita à mão, declarando amar a personagem após tanto tempo.

Legenda: Na legenda da publicação, Miley afirmou ainda amar a personagem Foto: reprodução/Instagram

"Oi, Hannah, já faz um tempo. Quinze anos para ser exata. Desde a primeira vez que usei aquela franja loira na melhor tentativa de entender minha identificação", escreveu, de início, ao citar o processo de caracterização de Hannah Montana.

"Eu não sabia naquela época, mas era onde você viveria para sempre. Não só no meu coração, mas no de milhões de pessoas ao redor do mundo", continuou.

Anteriormente, Miley já havia utilizado entrevistas para deixar claro que não tinha vergonha do passado na série.

Sucesso mundial de Hannah

Na sitcom, na qual atuava ao lado pai, Billy Ray Cyrus, Miley interpretava uma jovem adolescente encantada com o mundo musical. Disfarçada de Hannah para subir aos palcos, a produção virou um fenômeno nos Estados Unidos e em outros países.

“Querida, Hannah Montana, eu ainda te amo mesmo depois de 15 anos”, delimitou a artista. Nos comentários, os fãs agradeceram a homenagem feita pela norte-americana e deixaram mensagens de carinho pela devoção à personagem.

"Hannah sempre vai estar em nossos corações", escreveu um dos admiradores. Os recados, inclusive, vieram de grandes empresas da TV e da música, como a MTV e o Spotify. "Você nos deu o melhor dos dois mundos", comentou a plataforma de streaming musical.