Miley Cyrus revela que tem muito em comum com Anitta e sugere uma possível parceria

Miley Cyrus, que lançou no último mês um disco em celebração ao rock dos anos 1980, deixou claro que o gênero não é seu único interesse. Em entrevista ao Fantástico, neste domingo (13), a cantora revelou que pretende colaborar com Anitta, em uma futura parceria musical.

“Eu amo a Anitta, nós temos muito em comum. Mesmos amigos… Pessoas que trabalham comigo, trabalham com ela. Uma hora ou outra, vamos acabar fazendo algo juntas", afirmou Miley.

A colaboração não é inesperada, já que em março, no início da pandemia no Brasil, as artistas fizeram uma live juntas no Instagram. Na ocasião, Miley brincou que elas deveriam fazer uma turnê.

A cantora norte-americana também chamou Anitta de “ícone pop brasileiro” e “sensação do pop brasileiro”, além de ter colocado “Rave de Favela” para tocar enquanto aguardava que a funkeira entrasse na transmissão.

Na entrevista para o Fantástico, Miley também comentou que o Brasil será uma das primeiras paradas de uma turnê pós-pandemia. "É muito difícil comparar os fãs brasileiros com os de qualquer outro lugar. É outro nível de energia e amor", destacou.

Lançado no final de novembro e com participações de Billy Idol e Dua Lipa, o álbum "Plastic Hearts" já é o número 1 entre os discos de rock da Billboard americana e está em sexto lugar no ranking geral. O Brasil é o terceiro país que mais ouve a cantora nas plataformas digitais.

Já Anitta, no âmbito internacional, já lançou músicas em parceria com Madonna, Iggy Azalea, Black Eyed Peas, Maluma, J Balvin, Cardi B e Diplo.

