Seminário e visita guiada marcam últimos dias de mostra gratuita de Leonilson na Pinacoteca do Ceará

Nos últimos dias da exposição “Leonilson e Das amizades” — que reúne total de 245 obras, entre assinadas pelo artista cearense e também outros oito artistas com quem ele teve amizade ou interseção artística —, a Pinacoteca do Ceará promove programações especiais ligadas à mostra, que segue em cartaz até 26 de maio. A visitação e as ações são gratuitas.

Entre as agendas, estão a realização do seminário “Se você sonha com nuvens – a produção de Leonilson”, uma visita mediada com os curadores e uma série de ações com o educativo do equipamento.

Nesta quinta-feira, a partir das 16 horas, por exemplo, a equipe de Arte e Educação promove a visita sensorial “Percursos Entrelaçados: Vulcões de Água e Sal”, que traz audiodescrição, materiais táteis e interpretação em Libras.

Já na sexta-feira (17), a Pinacoteca realiza seminário que reúne pesquisadores, artistas e curadores ligados à produção de Leonilson. A primeira mesa, "Se você sonha com nuvens – a produção de Leonilson", traz debate com o artista Efrain Almeida e os curadores Ricardo Resende e Lisette Lagnado.

A segunda mesa, “A Aids e as transformações estéticas na arte contemporânea”, reúne a artista Peugeot e o psicanalista Leopold Nosek a partir das 17h30. Ambas serão acessíveis em Libras.

No sábado (18), os curadores Aline Albuquerque e Ricardo Resende mediam uma visita à exposição. A atividade, aberta ao público, será realizada a partir das 15 horas.

O núcleo de Arte Educação da Pinacoteca também prevê atividades voltadas à exposição “Leonilson e Das amizades”, incluindo visitas mediadas livres na sexta (17), oficina de autorretrato bordado no sábado (18) e atividade de pintura infantil a partir das obras do cearense no domingo (19).

EXPOSIÇÃO LEONILSON

Quando: em cartaz até 26 de maio; visitação de quinta a sábado, das 12 às 20 horas, e domingos, de 10 às 18 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n, Centro)

Acesso gratuito.

Classificação indicativa: livre; obras que possam ser consideradas não recomendadas para crianças ou adolescentes estarão indicadas na sinalização do espaço

Mais informações sobre as programações: no site, Instagram e Facebook