Porto Iracema das Artes abre inscrições para Laboratórios de Criação em cinco linguagens

Seguem abertas até o dia 24 de maio as inscrições para os Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes. Elas são gratuitas e voltadas para artistas com trajetória profissional prévia e que tenham mais de 21 anos. Serão selecionados 32 projetos em cinco linguagens artísticas: Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Teatro e Música.

O Porto Iracema das Artes realiza neste ano a 12ª edição do Programa de Laboratórios de Criação. No formato, as pessoas selecionadas terão um acompanhamento artístico com tutoria, orientações individuais e outras atividades formativas, além de receberem bolsa pesquisa no valor de R$ 1 mil por sete meses.

A escola é um equipamento formativo da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) e é gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM)

Nos cinco laboratórios, metade das vagas é voltada a artistas e grupos do interior cearense. Para os laboratórios de Artes Visuais, Dança, Teatro e Música, é necessário ter residência comprovada no Ceará há pelo menos dois anos. Já no de Audiovisual, há modalidades voltadas para estados da região Nordeste e de outras regiões do País.

As vagas do Ceará têm reserva de 50% para pessoas que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas, quilombolas, travestis, transexuais, transgêneros, não binárias e com deficiência.

A seleção conta com três etapas no total, sendo todas virtuais: Análise dos Documentos, Avaliação Técnica e Avaliação Final. O resultado da seleção está previsto para 31 de julho.

Inscrições da 12ª edição dos Laboratórios de Criação