Terceiro romance da cearense Tércia Montenegro ganha “lançamento-cênico” em Fortaleza

Uma investigação sobre “como um sujeito pode se constituir à luz das semelhanças e das diferenças com os outros indivíduos da família”. É assim que a escritora Tércia Montenegro descreve “Um prego no espelho”, novo romance da cearense. A obra, editada pela Companhia das Letras, ganha “lançamento-cênico” nesta quarta-feira (15), na Casa Absurda. O evento, que mistura linguagens artísticas, é gratuito.

A obra é protagonizada por Thalia, uma mulher que atua profissionalmente como professora de literatura em escolas particulares e também como atriz em uma companhia teatral. Numa encenação, debaixo das luzes do palco, vê uma imagem que a abala: o rosto do irmão falecido.

Romance "capilarizado" apresenta genealogia de família

A visão leva a protagonista a se lançar em uma viagem pela genealogia da própria família, abrindo reflexões sobre identidade e influências externas que a moldam. “O livro surgiu a partir do mote de que uma pessoa acaba repetindo o padrão de vida dos antepassados, tendo um destino traçado pela ancestralidade, pelos vestígios do modo de vida dos seus familiares, isso de uma maneira inconsciente”, começa a autora em entrevista ao Verso.

“Na psicanálise, se coloca que o primeiro contato com o ‘outro’ é na família e é a partir desse ‘outro’ que o indivíduo se constitui enquanto sujeito. Então, é sempre um jogo complexo em que você encontra a sua identidade, ao mesmo tempo vendo semelhanças e tendo que ver diferenças em relação às pessoas da família” Tércia Montenegro escritora

Apesar de partir de Thalia, a narrativa é descrita por Tércia como “sobre uma família”. “Ela é a personagem principal, mas o livro vai se ramificando para as histórias de muitos outros personagens à primeira vista periféricos, como as tias da Thalia, mas que acabam em algum momento ganhando relevância. Quando a gente para pra pensar, numa família não há personagem secundário”, ressalta.

A estrutura “capilarizada” do romance é evidenciada, como Tércia aponta, pela imagem evocada pelo próprio título da obra: a de um prego fincado em uma superfície refletora. Ela, ao mesmo tempo, mostra “algo que se fixa”, mas também que “gera fragmentos”.

Legenda: Tércia Montenegro é escritora, professora e fotógrafa Foto: Igor de Melo / Divulgação

“Esse prego no espelho é uma identidade que está em muitos estilhaços, não é uma identidade fácil de ser percebida como uma imagem única. É uma imagem realmente meio que caleidoscópica, meio que multiplicada”, propõe.

No mesmo sentido, como a autora compartilha, surge a escolha de fazer a protagonista ter dois caminhos profissionais. “Ela é atriz, mas é também professora de literatura. Em parte, isso se deve à multiplicidade que queria colocar nela, mas, também, a uma condição de verossimilhança. Praticar arte no nosso país é sempre muito, muito difícil de se sustentar unicamente. Em geral, o artista tem outra profissão, quase sempre o magistério”, aponta.

Encontros com o real

Questionada se “Um prego no espelho” traz algum nível de autobiografia — ou autoficção — a partir das similaridades entre a protagonista e a autora, que é também professora da Universidade Federal do Ceará, Tércia reconhece um “paralelismo”.

“Existe, sim, esse paralelismo com a minha vida, porque eu sou professora há mais de 20 anos, mas também pratico arte. Não arte teatral, mas arte literária, arte fotográfica. E acho que essa ideia de uma multiplicidade está posta na minha vida, assim como na vida da protagonista” Tércia Montenegro escritora

Para além de traços autobiográficos, a autora partilha que há referências, em relação à presença das artes cênicas na obra, do teatro cearense. A companhia de teatro na qual Thalia atua, Palavra Cênica, é fictícia, mas se inspira nos grupos cearenses Cabauêba e Bagaceira. O primeiro deles, especificamente, com Lucas Sancho e Elisa Porto, chegou a adaptar textos de Tércia para o teatro.

“Há um aspecto biográfico de ter acompanhado e acompanhar ainda a carreira de atores e atrizes que eu admiro muitíssimo, foi uma maneira de homenageá-los. Frequento, sou plateia do teatro cearense. Ele, para mim, é fonte de admiração em muitos, muitos nomes”, afirma.

Lançamento cênico terá momento performático

Indo além da reverência, Tércia — que além de professora e escritora também atua como fotógrafa — destaca que “as artes visuais, de uma maneira ampla, sempre foram uma ênfase no meu trabalho literário”.

“Inclusive defendo a ideia de que a literatura é uma arte visual enquanto joga com imagens, metáforas que produzem cenas mentais nos leitores. Todos os meus livros tiveram essa proposta, de maneira mais ou menos forte, meio que pictórica de desenhar, mostrar uma imagem” Tércia Montenegro escritora

“‘Turismo para cegos’, meu primeiro romance, a história se passa em torno de uma personagem que é artista visual e perde a visão. No segundo, ‘Em plena luz’, é a história de uma fotógrafa. E, neste terceiro, a história de uma atriz”, lista. “Em todos os romances há esse direcionamento, uma ênfase muito forte na imagem, na cena, no gesto, no movimento. Porque, para mim, a palavra não está parada no papel. A palavra é uma coisa que salta para outras esferas sensitivas”, segue.

Essa relação fortalece, então, o formato do evento que ocorre nesta quarta-feira (15) no espaço cultural Casa Absurda: um “lançamento cênico” com a presença de Tércia e dos intérpretes Loreta Dialla e Ayrton Bob Pessoa. Os três dividirão o palco em um momento performático que mistura literatura, música e teatro. Depois, haverá sessão de autógrafos.

“Quis fazer um lançamento que não fosse tradicional. O que é interessante é explorar outras zonas artísticas, fazer com que o público tenha algum tipo de associação com outros territórios para além da palavra”, explica Tércia.

A autora se diverte, ainda, com o resumo factual do evento em uma frase. “A própria ideia de ter um anúncio do tipo: ‘Um prego no espelho’ lançado na Casa Absurda. Essa é uma frase que eu acho maravilhosa, sabe? Uma frase enigmática, instigante”, brinca.

“A beleza dessa frase, o espaço escolhido, o Pavilhão da Magnólia — que é o grupo teatral que tem residência lá na Casa Absurda — eu também admiro bastante… Em suma, vai ser um lançamento que expressa um encontro de artistas. Não é só esse livro, são muitas linguagens sendo celebradas”, finaliza.

Lançamento de “Um prego no espelho”, de Tércia Montenegro, com participação de Loreta Dialla e Ayrton Bob Pessoa

Quando: quarta-feira (15), às 19h30

quarta-feira (15), às 19h30 Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 – Aldeota)

Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 – Aldeota) Gratuito.

Mais informações: @literatercia3, @companhiadasletras e @casaabsurda

Legenda: "Um prego no espelho" é lançado pela Companhia das Letras Foto: Divulgação

"Um prego no espelho"