Baile solidário em apoio ao RS reúne Tico Santa Cruz, Babu Santana e mais na Estação das Artes

Música em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa é a tônica do Baile do Preto, marcado para esta sexta-feira (17) na Estação das Artes. A iniciativa, de caráter solidário, é da Central Única das Favelas (Cufa) e acontecerá das 17h às 22h com grande time.

Mulher Barbada, Vanessa Cantora, Dexter, Babu Santana e Os Cabeças de Água Viva, Tico Santa Cruz, além dos DJs Doido, William e Indira Marley, integram a programação. As informações foram publicadas no perfil de Preto Zezé, presidente global da Cufa, nas redes sociais.

"Como sabem, a CUFA tem contribuído com um dos maiores desafios nacionais, a tragédia humanitária decorrente das fortes chuvas no Rio Grande do Sul", introduz o texto do ativista. "Decidimos unificar uma corrente do bem formada por artistas, influenciadores, agentes públicos e movimentos sociais".

Assim, para curtir os shows, é necessário levar um quilo de alimento não-perecível. Os donativos serão doados aos moradores afetados no Rio Grande do Sul.

Tragédia

O Rio Grande do Sul registrou pelo menos 149 mortos e 538,2 mil desalojados devido à tragédia das enchentes que assolam o Estado. Os números foram atualizados pela Defesa Civil na noite da última terça-feira (14).

O boletim contabiliza mais de 2,12 milhões de pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Ainda estão desaparecidas 124 pessoas e 806 ficaram feridas. A Defesa Civil aponta ainda que mais de 76,4 mil pessoas foram resgatadas, além de 11.002 animais.

Atuam nesses salvamentos 27.651 agentes públicos federais, do Rio Grande do Sul e de estados parceiros.

Serviço

Baile do Preto, em apoio ao Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira (17), a partir das 17h, no Complexo Estação das Artes. Mais informações no perfil da Cufa Ceará nas redes sociais