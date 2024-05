Morre Missinho, fundador do Chiclete com Banana, aos 64 anos

O primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana, Edmilson de Amorim Ferreira, mais conhecido como Missinho, morreu nesta quinta-feira (16), aos 64 anos, em Salvador, na Bahia. Segundo a família do artista, ele teve falência múltipla de órgãos.

Missinho foi convidado para o Chiclete com Banana em 1980, quando o nome do grupo ainda era Scorpius. O nome que ficou conhecido até hoje só veio um ano depois.

"Foi bom o tempo que ele quis ficar no Chiclete com Banana. Sua participação foi de fundamental importância. Teve espaço para mostrar o seu talento, e mostrou. Trouxe para nós a necessidade do autoral, compôs canções maravilhosas e executou seu instrumento com muita habilidade", compartilhou a banda nas redes sociais.

Missinho continuou no grupo até 1986, mas saiu para seguir carreira solo — e foi substituído por Bell Marques.

Ainda não há informações sobre enterro e velório do artista.

Crise renal

A família de Missinho relatou que ele precisou ser internado no início deste mês de maio para tratar uma crise renal. Depois de 15 dias, o ex-chicleteiro teve o quadro de saúde agravado devido a diabetes.

Carreira na música

Missinho é autor de canções célebres como "Mistérios nas Estrelas" e "Sementes". Além dessas, ele tem no currículo grandes sucessos da década de 80: "Jamaica", "Tiete do Chiclete", "Lua Menina" e "Olhos da Noite".