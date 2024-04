Programação do Fortal 2024 traz novos blocos e artistas; confira

A confirmação do novo Fortal 2024, feita oficialmente na tarde desta quarta-feira (24), também trouxe informações sobre as atrações deste ano.

Entre as novidades, estão o bloco 'O Vale', que estreia sob o comando de Alinne Rosa, dois dias de 'Largadinho' na sexta-feira e no sábado, com Claudia Leitte, o novo bloco de Ivete Sangalo no domingo, o 'Se Lança', e trios independentes, com Ricardo Chaves e Vina Calmon.

Além disso, outra grande mudança desta edição é o local do evento, que sai do tradicional terreno no bairro Manoel Dias Branco para outro próximo ao Aeroporto de Fortaleza.

Outros blocos já conhecidos e aclamados pelo público, como 'Eh Loco', 'Siriguella' e 'Vumbora', continuam na grade da festa, ainda que com atrações diferenciadas dos anos anteriores.

Confira abaixo a programação completa dos trios:

Quinta (18/07)

Bagunça - Parangolé

O Vale - Alinne

Vumbora - Bell Marques + Rafa e Pipo

Sexta (19/07)

Hype - Felipe Amorim + Xand Avião

Largadinho - Claudia Leitte

Siriguella - Bell Marques

Sábado (20/07)

Largadinho - Claudia Leitte

Vem Com o Gigante – Léo Santana

Siriguella - Bell Marques

Domingo (21/07)

Eh Loco – Banda Eva e Tomate

Se Lança - Ivete Sangalo

Siriguella - Bell Marques

Mais atrações

Quem está acostumado com a festa, no entanto, sabe bem que a programação não se trata apenas dos trios que circulam na avenida. O festival se estende aos palcos gerais e até mesmo aos camarotes, encabeçados pelo Camarote Mucuripe, responsável por outra grande estrutura da festa.

Este ano, o Mucuripe retorna também com nomes já carimbados na história do evento, adicionando novos gêneros musicais, como o pagode, por exemplo, entre as atrações mais esperadas.

Confira a programação do Camarote Mucuripe:

Quinta (18/07)

Banda Eva

Eric Land

Mari Fernandez

MC Daniel

KVSH

Sexta (19/07)

Henry Freitas

Pedro Sampaio

Rafa e Pipo

Simone Mendes

Sábado (20/07)

Durval Lélys

Pedro Padilha e Pvzin

Taty Girl

Wesley Safadão

Domingo (21/07)

Belo

Dennis

Diego Facó

Xanddy Harmonia

Palco Avenida

Localizado na área de concentração de trios, o Palco Avenida já tem três atrações confirmadas: o grupo Timbalada, na sexta-feira, o É o Tchan, no sábado, e Tuca Fernandes, no domingo.

Nova Cidade Fortal

A nova Cidade Fortal será erguida em um terreno próximo ao Aeroporto de Fortaleza e deve manter todos os espaços já conhecidos pelo público, como o Corredor da Folia, o Camarote Mucuripe, Camarotes Corporativos, Palco Avenida e a concentração dos trios elétricos, com praça de alimentação e amplo estacionamento.

Legenda: A nova Cidade Fortal será montada nas proximidades do Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação

O acesso será feito pela avenida Senador Carlos Jereissati. O plano operacional completo deverá ser divulgado em breve.

Vendas

As vendas começam nesta quarta-feira (24) por meio do site eFolia ou na Central do Fortal no shopping RioMar Fortaleza. Informações sobre camarotes corporativos podem ser obtidas pelo e-mail camarotes@fortal.com.br.