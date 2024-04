Fortal 2024 ocorrerá em terreno próximo ao Aeroporto de Fortaleza; saiba detalhes

O Fortal 2024 está de mudança e com local novo oficialmente confirmado: o evento ocorrerá em um terreno de 20 hectares próximo ao Aeroporto Internacional Pinto Martins. A novidade foi revelada na tarde desta quarta-feira (24), cerca de uma semana após a informação de que a famosa micareta deixaria de ocorrer no bairro Manuel Dias Branco.

Marcado para acontecer entre os dias 18 a 21 de julho, o Fortal deste ano terá o total de 12 blocos, que passarão pela avenida da folia em revezamento, como já ocorria nos anos anteriores.

Espaços já conhecidos pelos micareteiros serão mantidos na Nova Cidade Fortal:

Corredor da Folia;

Camarote Mucuripe;

Camarotes Corporativos;

Palco Avenida e concentração dos trios elétricos com praça de alimentação e estacionamento.

Legenda: Novo espaço foi confirmado pela organização do evento Foto: Divulgação

A saída do antigo local, onde o festival já era realizado desde 2005, se deu por conta da venda do terreno, que deve dar espaço a um novo empreendimento mobiliário. A notícia da mudança, inclusive, já havia sido adiantada pelo Diário do Nordeste.

Segundo informações da própria assessoria, a área foi escolhida após meses de estudo e planejamento, incluindo alinhamento com órgãos públicos e a Fraport, responsável pelo aeroporto. O esperado é que o acesso à festa ocorra pela Avenida Senador Carlos Jereissati, com um plano operacional completo a ser divulgado ainda antes de julho.

Especulações sobre local

Os boatos sobre a saída do Fortal do bairro Manoel Dias Branco e uma nova construção no espaço onde tradicionalmente ocorria a folia já tinham se iniciado desde o início deste ano. Na época, especulações davam conta de que um empreendimento imobiliário seria o responsável por ocupar o local.

Agora, neste mês de abril, muros começaram a ser construídos nos arredores do terreno de 25 hectares, evidenciando as mudanças confirmadas pela assessoria.

Três décadas de festa

Em 2023, o Fortal completou 30 anos de festa, realizando um rebranding de marca, atualizando a logo e focando nos diferentes estilos musicais apresentados em trios elétricos e camarotes durante a micareta. O marco trouxe atrações como Bell Marques, Rafa e Pipo, Timbalada, Parangolé e o inédito bloco da cantora Ludmilla.

Ainda no ano passado, foram confirmadas as estruturas Corredor da Folia, Camarote Mucuripe e Palco Avenida, que também devem ser realizadas este ano. Os ingressos já começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (24).