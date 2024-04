Onde será o Fortal 2024? Micareta sai do bairro Manoel Dias Branco e ocorrerá em novo espaço

A famosa Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco, conhecida por sediar a micareta fora de época em Fortaleza desde 2005, não será mais o espaço para a festa a partir deste ano. A novidade foi confirmada na noite desta quarta-feira (17) pela própria assessoria do evento, que ainda não revelou onde o evento passará a ocorrer.

As especulações sobre uma nova construção no espaço onde tradicionalmente ocorria a folia já tinham se iniciado desde o início deste ano, quando boatos davam conta de que um empreendimento imobiliário seria o responsável por ocupar o local.

Agora, neste mês de abril, muros começaram a ser construídos nos arredores do terreno de 25 hectares, evidenciando as mudanças confirmadas pela assessoria.

Legenda: Muros de contenção foram colocados ao redor do terreno na manhã desta terça-feira (16) Foto: Fabiane de Paula

"A Cidade Fortal, megaestrutura montada especialmente para comportar a maratona de atrações do evento desde 2005 no Bairro Manoel Dias Branco, será erguida em outra região da capital cearense", diz a nota.

Conhecido como Cidade Fortal, o terreno em questão fica localizado no bairro Manuel Dias Branco. Até então, não há informações sobre o nome da construção que será erguida em breve.

Legenda: Terreno, que agora deve receber novo empreendimento, ficou conhecido durante anos como Cidade Fortal Foto: Fabiane de Paula

Segundo a assessoria, os detalhes do projeto da nova Cidade Fortal serão apresentados à imprensa na próxima quarta-feira (24), quando também ocorrerá a divulgação da programação da micareta.

“Essa é a terceira vez que o local de realização do Fortal se reinventa para aprimorar ainda mais a experiência do público que abraça a energia e o conceito desse evento que atravessa gerações e está há mais de 30 anos sendo referência no entretenimento do país. Marcamos história na Beira Mar e construímos uma trajetória inovadora com a Cidade Fortal, então, podem esperar que novidades das boas por aí”, adianta Pedro Coelho Neto, diretor do evento.

Trinta anos de festa

Em 2023, o Fortal completou 30 anos de festa, realizando um rebranding de marca, atualizando a logo e focando nos diferentes estilos musicais apresentados em trios elétricos e camarotes durante a micareta. O marco trouxe atrações como Bell Marques, Rafa e Pipo, Timbalada, Parangolé e o inédito bloco da cantora Ludmilla.

Ainda no ano passado, foram confirmadas as estruturas Corredor da Folia, Camarote Mucuripe e Palco Avenida, que também devem ser realizadas este ano e com ingressos vendidos nos próximos meses.

O esperado também é que blocos tradicionais da festa, como o Vumbora, Coruja, Largadinho e o famoso Seriguella, também estejam disponíveis na edição de 2024.