Vereadores pedem cancelamento de show de Victor e Leo no São João de Fortaleza: 'agressor de mulher'

"A programação recentemente anunciada do São João de Fortaleza privilegia artistas de fora do Estado, alguns dos quais não têm ligação com o movimento/a temática junina, e perde a oportunidade valiosa de contar com mais artistas cearenses e atuantes no Ceará, de refletir a pluralidade e a diversidade da cultura cearense por meio de inúmeros artistas que poderiam fazer parte dos três dias de festas, de forma mais coerente com uma política cultural que valorizasse a cena local", diz o texto.