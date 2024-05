São João de Fortaleza 2024 terá três dias de festa e shows de Geraldo Azevedo, Zé Vaqueiro e mais

Geraldo Azevedo, Zé Vaqueiro, as bandas Lagosta Bronzeada e Magníficos, além das duplas Zezé di Camargo e Luciano, Victor e Leo se apresentarão no São João de Fortaleza 2024. O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, no aterrinho da Praia de Iracema.

A programação contará com duas apresentações de quadrilhas juninas por dia, além de atrações musicais. O público estimado é de 500 mil pessoas nos três dias.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (16), o prefeito José Sarto informou que outras novidades relacionadas ao evento serão anunciadas em breve. "Não tenho dúvidas que a economia de Fortaleza, se já era a primeira do Nordeste, vamos disparar ainda mais na economia. Não só na economia, mas na celebração da cultura, na celebração da vida", destacou.

Programação do São João de Fortaleza por dia:

Sexta-feira, 28 de junho

Geraldo Azevedo

Zé Vaqueiro



Sábado, 29 de junho

Zezé di Camargo e Luciano

Lagosta Bronzeada

Domingo, 30 de junho

Victor e Leo

Magníficos