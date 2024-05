Morre Azuhli, artista plástica cearense, aos 29 anos

Morreu a artista visual Azuhli. Ela tinha 29 anos e era um dos nomes mais importantes da arte contemporânea do Ceará.

Amigos e familiares farão última homenagem na Funerária Alvorada a partir das 13h30 desta quinta-feira (16). O sepultamento, por sua vez, acontecerá no cemitério Parque da Paz, às 17h.

Nascida Luíza Maynara Diogo Veras, Azuhli mantinha o ateliê no Palácio Progresso, no Centro de Fortaleza. O ambiente – repleto de plantas, uma das paixões dela – foi sede para a produção de peças que participaram de exposições em Brasília e destaque nas mostras Unifor Plástica.

O amor era o grande tema que regia as criações de Azuhli. Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, em 2023, ela afirmou: "Minha casa, por exemplo, julgo ser organizada (assim como meu quarto, minhas coisas, minha vida em si). Mas o ateliê, quando você entra, vê a bagunça que está dentro da minha mente. É bem isso, sabe?”.

Poesia e corpo feminino

Nascida e crescida em Fortaleza, Azuhli elegeu a Capital e outras partes do mundo para aprofundar a dimensão da própria arte. Conectou-se com a produção em cores cedo, ainda criança, tendo como referência artistas da própria cidade-natal.

Profissionalmente, iniciou as atividades na Universidad Nacional de las Artes, em Buenos Aires, onde morou por mais de um ano. Também teve ateliê na cidade do Porto, em Portugal, e participou de projeto de residência no espaço artístico Soma, na Cidade do México.

No site dela, tem-se que “sua produção é urgência, ressignificação e apropriação do corpo humano”. Não à toa, um dos focos de criação era o corpo feminino como ele é, e não da forma como o público encara como esteticamente aceitável.

“Os corpos, muitas vezes mutilados, trazem o questionamento do significado lúdico das ‘cicatrizes invisíveis sobre tela’, como ela gosta de chamar, sentido esse que nos leva a apropriação de cada pequeno detalhe de suas obras. As deformações são os traumas, os gritos interrompidos e a dor que cada pessoa sente e não pode deixar esvair”, expressa a mini-bio da artista plástica.

Legenda: Azuhli trabalhando em uma obra no ateliê sediado no Prédio Progresso, Centro de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

A pintura de Azuhli possui forte conotação cromática, de alto valor poético, e reflete o compromisso dela com a luz equinocial de Fortaleza. Na era contemporânea – na qual a artista não entregou de bandeja o significado das obras – é preciso parar diante da tela, apropriar-se e significar como as pinceladas cabem dentro do particular.

Durante residência no México, ela se deparou com histórias de amores impossíveis entre homens e mulheres LGBTs. Aquilo a tocou imensamente, e ela sentiu a necessidade de tornar públicas aquelas histórias escondidas em um baú. O sentimento resultou na exposição “O Amor é Coisa Mais Importante”, sucesso de público e crítica.

Refúgio nas próprias obras

Com relação ao próprio nome, Azuhli foi o modo que a artista encontrou para se refugiar na própria produção. O pseudônimo – também anagrama do nome de batismo – concebeu a liberdade artística desde a pincelada livre até o comprometimento com a desconstrução da pintura.

Profissionalmente falando, aos 22 anos ela participou de algumas edições da exposição coletiva Muvuca e integrou o time de artistas da exposição de abertura, Em Desalinho, da Galeria Sem Título. Um prodígio.

“Descreveria meu ateliê de forma bem lúdica: é o espaço em que entro dentro da minha própria cabeça. É um ambiente muito acolhedor, e gosto de deixá-lo assim pra mim, pra quem tá comigo e para quem me visita”, explicou ao Verso em novembro de 2023.

Legenda: Pseudônimo da artista concebeu a liberdade artística, desde a pincelada livre até o comprometimento com a desconstrução da pintura Foto: Fabiane de Paula

No mesmo ano, entre tantos projetos, lançou a primeira exposição individual. Intitulada “Amar sem pertencer”, ficou em cartaz na Galeria Karla Osorio, em Brasília. No total, 15 obras recentes integraram o panorama, com pinturas de diversos formatos.

Questões de gênero e sexualidade, como sempre, deram o tom enquanto marcadores políticos e sociais, com a artista retratando narrativas de resistência, de quem permaneceu acreditando em si e no amor, mesmo em tempos e culturas marcados pela intolerância.

No texto da crítica Lana Carrah Karla, o núcleo do trabalho da cearense: “Ao olhar para os quadros da artista, o corpo não enrijece. Contrariamente, evoca uma sensação de leveza como se nós, espectadores, pudéssemos finalmente afirmar para nós mesmos e para as pessoas ali retratadas: ‘Estar nesse corpo e nesse lugar é seguro, tudo está em paz!’”.

Artista-patrimônio

Dentro e fora do campo das Artes, o lamento é geral pela partida de Azuhli. Nas redes sociais, a Secretaria da Cultura do Ceará publicou uma nota em que expressa: "Azuhli foi uma fomentadora de espaços criativos e incentivadora de novos artistas da cena contemporânea cearense, assumindo a organização de galerias, ateliês e outros espaços expositivos. Entre cores vivas e contrastes marcantes, suas obras também estão presentes em espaços criativos culturais e marcas autorais de design cearense".

Amiga de Azuhli, a também artista visual Alice Dote esteve com ela desde o início da trajetória profissional. Entre sonhos e realizações, carrega incontáveis memórias no peito.

"A gente sempre se estimulou, e acho que isso se repete em muitos artistas da nossa geração. É recorrente ver todo mundo falando como a Azuhli abriu caminhos pra muita gente. Ela dava os recursos, os meios, o modo de trilhar algo e de ser artista. E, mesmo sendo muito nova, acabou sendo uma precursora", divide.

Emocionada ao telefone, ainda incrédula com a notícia do falecimento, Dote diz que a morte de Azuhli é uma "perda imensurável" justamente por, entre outras coisas, ela ser a cara da nova geração de artistas visuais do Ceará.

Legenda: “Descreveria meu ateliê de forma bem lúdica: é o espaço em que entro dentro da minha própria cabeça", disse a artista ao Diário do Nordeste Foto: Fabiane de Paula

"Ela continua em muita gente da cidade porque muitas pessoas foram desenhado por ela, têm algo dela, tatuagens – eu mesmo tenho uma com desenho dela. É como se ela também fosse uma espécie de patrimônio, deixando um pedacinho em cada pessoa das obras que assinou. Essa obra continua a ser nossa, com certeza. Mas não queríamos perder a pessoa".