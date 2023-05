Quer saber de perto como um artista visual trabalha? Espaço no Centro promove visita a ateliês

Olhar cores, inspirações e processos à curta distância, pertinho de quem cria. Uma atividade neste sábado (27) promoverá essa imersão gratuita ao proporcionar visita a ateliês de artistas residentes em Fortaleza.

Trata-se da segunda edição do Open Estúdios do Pocinho, no qual o público poderá conferir os ateliês de Azuhli, Diego de Santos, Gustavo Diogenes, Sérgio Gurgel, UNA, da fotógrafa Luana Diego e o Estúdio Oculto, do tatuador Igor Gonçalves.

Ocupando diferentes salas comerciais no edifício Palácio Progresso, Centro da cidade, os criadores realizam o evento com o objetivo de ampliar o diálogo entre a própria produção e diferentes pessoas da cidade.

Esta segunda edição, inclusive, conta com a presença de artistas convidados: Azuhli convida Ramon e Zé Victor; Diego convida M Dias Preto; Gustavo Diogenes convida Fernanda Siebra; Luana convida Guilherme Freire; e Sérgio convida Amorfas, Flávia Almeida e Matagal Feitiço.

Bem próximo

Diferentemente de uma exposição, abrir as portas dos estúdios, na visão dos realizadores, aproxima o público do processo de criação em pleno espaço de trabalho.

Esse formato permite conferir de perto a produção recente dos artistas, conversar sobre processos e conhecer projetos futuros.

Além da aproximação, interessados poderão adquirir obras dos artistas disponíveis nos ateliês, assim como séries de gravuras produzidas especialmente para ocasião, impressas no Labgrav, laboratório de gravura no ateliê de Gustavo Diogenes.



Serviço

Open Estúdios do Pocinho

Neste sábado (27), a partir das 16h, na Rua do Pocinho, 33 (Palácio Progresso), Centro. Entrada gratuita

