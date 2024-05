Filme cearense 'Mais pesado é o céu' é vencedor de festival internacional

O longa "Mais pesado é o céu", de Petrus Cariry venceu na categoria melhor filme de ficção o 15º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin), realizado em Portugal, neste domingo (12). A obra foi filmada nas cidade de Quixadá e Nova Jaguaribara, no interior do Ceará.

Na história, Antônio (Matheus Nachtergaele) e Teresa (Ana Luiza Rios) são ex-moradores de Jaguaribara, cidade que sumiu do mapa após ser submersa pelas águas do Açude Castanhão. Após acolher uma criança abandonada, os dois iniciam uma difícil jornada pelas estradas do sertão.

A obra já havia vencido quatro categorias no festival de Gramado.

