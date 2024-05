Murilo Benício e Giovanna Antonelli lançam filme ‘Amigos Imaginários’ em Fortaleza

Família em peso na nova aventura animada do cinema. Murilo Benício, Giovanna Antonelli e Pietro, fruto do antigo relacionamento dos dois, integram a equipe de dubladores de “Amigos Imaginários”. O filme da Paramount Pictures será lançado em 16 de maio e reuniu os três astros no shopping RioMar Fortaleza para a pré-estreia nesta quarta-feira (8).

A trama apresenta uma garota que descobre o poder de ver os amigos imaginários das pessoas – mesmo aqueles esquecidos por crianças que já cresceram. Munida dessa super habilidade, ela embarca em uma jornada para reconectar os amigos imaginários aos respectivos donos.

Na versão brasileira, Murilo Benício será Blue, uma criatura grande e desastrada que busca se reconectar com a antiga criança em si. Enquanto isso, Giovanna Antonelli será Blossom, delicada bailarina que também está distante do próprio criador. Pietro, por fim, dubla Fantasma, figura divertida e diferente dos amigos tradicionais.

Entre uma emoção e outra, os três conversaram com o Verso para dividir impressões sobre o filme e o trabalho de dublagem.

Murilo explicou as características do personagem Blue. "Ele é muito atrapalhado, a gente tava falando sobre isso hoje. Acho que não é isso que parece não, mas tem uma coisa muito pura, tem uma coisa até infantil que acho que isso tenho dele".

Giovana, que interpreta uma amiga imaginária Blossom, comentou sobre a importância deles para a infância. "Eu não tive amigo imaginário. Mas, trabalhei com a arte desde cedo e isso me levou sempre a um processo criativo. Mas amigos imaginários podem trazer para a gente criatividade, podem trazer, permanecer a gente no lúdico, aliviar o estresse, aguçar a nossa sensibilidade, o nosso sentimento mais sensorial, por que não?", disse.

Trabalho em família

Estreia de Pietro na dublagem, o filho dos artistas, relatou que a experiência foi ainda mais especial por trabalhar com a mãe e o pai. "É meu primeiro trabalho na dublagem, não só junto com os meus pais, e foi a melhor estreia na dublagem que eu poderia ter, né? Do lado dos meus dois pais, a gravação foi com a minha mãe, junto com a direção do Wendell Bezerra, o dublador do Bob Esponja, do Goku", disse Pietro, filho dos artistas.

Já Giovana comentou que é uma "delícia" trabalhar em família. "Uma participação afetiva tanto do meu filho com a gente, claro, e da gente também, porque a nossa profissão não é essa. Nós temos os maiores dubladores do mundo aqui no Brasil, que somos fãs. E o cinema eterniza uma história da gente", disse.

Trama criativa

“Amigos Imaginários” é dirigido por John Krasinski (The Office, Um Lugar Silencioso) e tem vocação para conquistar toda a família. O trabalho mescla elementos de animação e live-action e traz, no elenco principal, nomes como Ryan Reynolds, Steve Carell, Emily Blunt, além da pequena Cailey Fleming no papel da protagonista, Bea.

Em entrevista para a revista americana Collider, Krasinski contou que queria fazer um filme que as próprias filhas pudessem ver. A mais velha, Hazel, tem apenas dez anos. Os dois trabalhos anteriores dele como diretor foram da franquia “Um Lugar Silencioso”, com bastante violência.

“Então eu tive que fazer um filme que elas pudessem ver, e eu estou muito, muito empolgado com isso”, disse.