Duas marcas cearenses desfilam no São Paulo Fashion Week

O Ceará marcou presença com força no São Paulo Fashion Week (SPFW) nesta quinta-feira (16). As marcas Marina Bitu e Catarina Mina levaram ao público criações que exaltam o fazer manual, a arte e o simbolismo das tradições nordestinas.

Marina Bitu, grife fundada pela dupla Marina Bitu e Cecilia Baima, apresenta sua nova coleção em parceria com o Instituto Pintora Djanira, inspirada na vida e na obra da artista Djanira da Motta e Silva (1914–1979). A proposta é transformar o cotidiano em poesia, celebrando a beleza dos gestos simples e dos ofícios populares brasileiros. “Entre o labor e a celebração, nasce uma coleção que encontra beleza no gesto”, define o conceito da marca.

Já a Catarina Mina, de Celina Hissa, traz para a passarela a coleção “Carnaúba”, uma homenagem à árvore-símbolo do Ceará. O desfile celebra o uso integral da carnaúba, da palha às fibras, e evidencia o trabalho de artesãos e designers locais. A apresentação inclui colaborações com a marca franco-brasileira Veja, as artesãs de Caicó e o projeto Vai Maria, além de valorizar técnicas tradicionais como renda de bilro, crochê, palha e Richelieu.

As participações reforçam a presença cearense em um dos eventos mais importantes da moda brasileira, que celebra nesta edição os 30 anos de história do SPFW. Além de Marina Bitu e Catarina Mina, outras marcas e estilistas do Ceará também participam dos próximos dias do evento, como Sau Swim, David Lee e o consagrado Lino Villaventura, radicado em Fortaleza.

Veja também Verso Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code Verso De Odete ‘loba’ a Fátima influencer, como mudanças de ‘Vale Tudo’ mostram nova ‘cara’ do Brasil

A coleção da Sau Swim, da estilista Yasmin Nobre, intitulada “Sagrado Feminino”, será apresentada na sexta-feira (17), em parceria com o Senac Ceará. Já David Lee, em colaboração com a marca OcO Club, exibe a coleção “Nascente” no sábado (19), às 15h. Encerrando a participação cearense, Lino Villaventura apresenta sua coleção Spring Summer 2026 no domingo (20).

Com temáticas que vão da arte à sustentabilidade, as marcas cearenses consolidam o estado como um polo criativo no cenário nacional da moda.