CAPTEI: Abre Alas de Luciana Colares transforma sexta-feira, 13, em passarela de Carnaval

Na tarde da sexta-feira, 13, Luciana Colares abriu oficialmente a temporada de folia com um Abre Alas no salão de festas do Mandara Lanai — e fez da data um manifesto pró-alegria, característica presente na aniversariante.
Amigas enfeitadas, animadíssimas e em sintonia com a anfitriã deram o tom da tarde: brilho é protocolo.
Lu cuidou de todos os detalhes da folia. Trouxe a maquiadora Carla Ferreira para garantir o up estratégico nas produções, enquanto os adornos assinados por Jomara Cid Chapelaria decretaram clima oficial de Carnaval.
Animando a festa, Clara Oficial manteve a energia em alta, com repertório sob medida para um salão lotado.
No quesito gastronomia, o padrão do Confité circulou impecável entre brindes e risadas.
O auge veio com a chegada do Chegadinho, que dançou, cantou e interagiu com as convidadas, deixando todas — literalmente — “chegadinha” para a folia.