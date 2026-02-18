CAPTEI: Abre Alas de Luciana Colares transforma sexta-feira, 13, em passarela de Carnaval

Na tarde da sexta-feira, 13, Luciana Colares abriu oficialmente a temporada de folia com um Abre Alas no salão de festas do Mandara Lanai — e fez da data um manifesto pró-alegria, característica presente na aniversariante.

Legenda: Aniversário Lu Colares Foto: Sayara Bezerra

Amigas enfeitadas, animadíssimas e em sintonia com a anfitriã deram o tom da tarde: brilho é protocolo.

Legenda: Aniversário Lu Colares Foto: Sayara Bezerra

Lu cuidou de todos os detalhes da folia. Trouxe a maquiadora Carla Ferreira para garantir o up estratégico nas produções, enquanto os adornos assinados por Jomara Cid Chapelaria decretaram clima oficial de Carnaval.

Legenda: Carla Ferreira na make Foto: Sayara Bezerra

Legenda: Adornos de Jomara Cid Foto: Sayara Bezerra

Animando a festa, Clara Oficial manteve a energia em alta, com repertório sob medida para um salão lotado.

Legenda: Aniversário Lu Colares Foto: Sayara Bezerra

Legenda: Clara Oficial Foto: Sayara Bezerra

No quesito gastronomia, o padrão do Confité circulou impecável entre brindes e risadas.

O auge veio com a chegada do Chegadinho, que dançou, cantou e interagiu com as convidadas, deixando todas — literalmente — “chegadinha” para a folia.

Legenda: Aniversário Lu Colares Foto: Sayara Bezerra

Vem ver nas fotos de Sayara Bezerra:

