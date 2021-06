Em quarta noite do 'São João de Todos', artistas declaram amor pelo festejo nordestino

"Eu tenho o São João como a época do ano mais linda de todas", se declara Solange Almeira. O período junino chegou, mais uma vez, trazendo a saudade dos festejos em todo o Nordeste. Para celebrar a data, mesmo em meio à pandemia, o canal do Sua Música promove o "São João de Todos", festival de cultura nordestina online, que reúne artistas de diversos estilos numa série de lives.

O evento teve início na quarta-feira (16) e segue programação neste domingo e, na próxima semana, de 23 a 27 de julho. E apaixonada Solange foi uma das atrações na série de lives deste sábado. "É incrível a transmissão para não deixar morrer o São João, essa festa tão linda".

No palco montado no Engenhoca Parque, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, o já tradicional forró dividiu espaço com o sertanejo e o funk. A quarta noite do "São João de Todos" contou ainda com apresentações de Rogerinho, Samyra Show e Yury da Pressão. O festival de lives juninas, transmitidas pelo canal do Sua Música.

Essa será a segunda edição do "São João de Todos". No ano passado, o festival alcançou mais de 20 milhões de visualizações nas lives.

Brincar de São João

Os artistas que subiram ao palco partilham do amor pelo São João. A relação com os festejos juninos, para muitos, vêm desde a infância.

Legenda: Samyra Show, paixão pela tradição junina no palco Foto: Lucas Facundo/Divulgação

"Eu vivi todas as brincadeiras. Sou de Juazeiro do Norte. Sempre tive essa tradição de participar das quadrilhas, de viver isso na minha vida. A minha infância foi repleta de São João", lembra Samyra Show.

A tradição dos festejos juninos também sempre esteve presente na vida de Yury da Pressão.

Yuri da Pressão Cantor "A relação com essa festa é desde berço, é uma tradição que vem passando de geração para geração. É minha festa preferida do ano"

Festa mais movimentada para muitos artistas, a lembrança do São João celebrado junto ao público traz saudade, mas também esperança de estar cada vez mais próximo. " Tenho certeza que ano que vem estaremos todos juntos, fazendo essa festa, se beijando, dançando muito arrasta pé", deseja Solange Almeida, que se vacinou contra a Covid-19 horas antes da festa.

Para ela, os festejos juninos também são o preferido, vinda de Lagoinha, na Bahia, cidade onde passou a infância. "(Lá) Toda casa, a partir do dia 13 de junho, já tem fogueira. A gente reunia os vizinhos e decorava a rua inteira de bandeirola. A minha relação com o São João é gigante", diz.

Mas nem todos tem a experiência com o São João nordestino. A dupla sertaneja João Bôsco e Gabriel fez uma participação especial no show de Solange Almeida e falaram da empolgação por conhecer os festejos do Nordeste.

"Nós sempre gostamos demais, mas sempre acompanhamos pela TV. O São João do Nordeste é diferenciado e a gente está vindo conhecer, mesmo que não seja com público, mas podendo participar", afirma Gabriel.

"É o primeiro de muitos. O próximo vai ser com milhares de pessoas", completa João Bôsco.