Tarcísio do Acordeon lembra festas juninas de Campos Sales (CE) no 'São João de Todos'

O cearense Tarcísio do Acordeon foi uma das atrações da terceira noite do "São João de Todos", nesta sexta-feira (18). Dono de grandes hits de 2020, o cantor e compositor falou — nos bastidores da transmissão do "Sua Música" — sobre como comemorava as festas juninas no interior do Ceará.

"Junho é um dos meses mais bonitos no Nordeste. Toda casa ganha fogueira, a gente assava milho, tocava músicas regionais de quadrilha, tinha festivais e competições. Ainda mais novo já tocava sanfona. Lembro de bandas estouradas tocando nas praças. Próximo ano isso voltará, fé em Deus", ressaltou Tarcísio do Acordeon.

Assista:



Sem ter realizado shows presenciais ainda em 2020, Tarcísio do Acordeon surgiu no topo dos principais aplicativos de streaming como Deezer e Spotify. Ele ganhou fama e fãs em plena pandemia do coronavírus.

"A gente não teve a emoção e o prazer [do público presente]. A gente não sabe descrever ou que a gente esperar. Só sei dizer que estou em uma ansiedade muito grande e com uma vontade maior ainda", destacou o forrozeiro.

O cearense participou da primeira edição do "São João de Todos", realizada 2020. Promovida pela plataforma "Sua Música", a transmissão desta sexta-feira contou ainda com apresentações do Forró do HF, Renno, Pisadinha de Luxo, Tarcísio do Acordeon e João Gomes.

A programação de lives do "São João de Todos" segue até o dia 27 de junho.

18/6

Pisadinha de Luxo

Forró do HF

Tarcísio do Acordeon

João Gomes

Renno

19/6

Samyra Show

Solange Almeida

Yuri Pressão

Rogerinho

20/6

Jarly Almeida

Matheus Alves

Priscilla Senna - A Musa

Walkiria Santos

23/6

Forró do Bom

Sirano e Sirino

Caninana

​Bonde do Brasil

24/6

Brasas do Forró

Fulô de Mandacaru

Gleydson Gavião

Siranin

25/6

Banda Styllus

Taty Girl

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite

26/6

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Wallas Arrais

Limão com Mel

27/6

Eric Land

Lipe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha