Zé Vaqueiro é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez e cancela shows

O cantor de forró Zé Vaqueiro foi diagnosticado pela segunda vez com Covid-19, nesta quinta-feira (27). Em comunicado no Instagram, a produção do pernambucano anunciou o cancelamento de shows marcados para o fim de semana.

"Informamos que as apresentações de Zé Vaqueiro dos dias 28 e 29 de janeiro serão canceladas. O artista testou positivo para Covid-19, o quadro dele é estável e com sintomas leves".

Veja:

Em stories do Instagram, Zé Vaqueiro falou que sente sintomas leves. "Só tosse, coriza, às vezes a tosse ataca um pouquinho, moleza no corpo e um pouquinho da garganta doendo. Estou me medicando já".

A equipe responsável pela carreira de Zé Vaqueiro, declarou ainda empenho em remarcar as datas quanto antes e pediu a compreensão de todos.

Zé Vaqueiro cumpre isolamento social. Atualmente, ele reside com filho e esposa no Ceará. A companheira do cantor também fez teste e a resposta foi negativa para Covid-19.

Zé Vaqueiro teve Covid-19 pela primeira vez em 2020

O pernambucano Zé Vaqueiro enfrentou a Covid-19, pela primeira vez, em dezembro de 2020. Na época, ele fez uma série de eventos no Rio Grande do Norte.

O solista descobriu o diagnóstico antes de participar de um programa de TV. Ele estava em São Paulo para cumprir uma agenda de entrevistas.