Wesley Safadão presenteia Thyane Dantas com carro de R$ 1 milhão em aniversário

Wesley Safadão não mede esforços para agradar a esposa Thyane Dantas. Em comemoração ao aniversário de 31 anos da influenciadora, o cantor fez uma surpresa e a presenteou com um carro da marca BMW, avaliado em mais de R$ 1 milhão. De acordo com o portal de vendas da marca, o veículo X7 é comercializado a partir de R$ 1.122.950.

O casal, que atualmente mora em São Paulo, comemorou a data em família. Os filhos Dom e Ysis, e o enteado Yhudy, fruto do relacionamento de Safadão com Mileide Mihaile, fizeram uma surpresa para a influenciadora, decorando a casa com flores, balões e um bolo.

Legenda: Safadão e os filhos fazem surpresa para Thyane Dantas Foto: Reprodução/Instagram

Safadão faz declaração de amor para Thyane

Nas redes sociais, Safadão fez uma declaração de amor e soltou elogios para a amada. "Que dia maravilhoso e especial, meu amor! Celebrar sua vida em nossas vidas e dizer o quanto te admiro como mulher, esposa, mãe, pessoa, profissional e tudo mais que você decidir se tornar é muito importante pra mim! Te ter como minha companheira de vida faz tudo ser diferente porque você é uma mulher sábia e amorosa que edifica tanto nosso casamento e nossa casa!", escreveu o cantor.

Legenda: Safadão surpreende a esposa em aniversário Foto: Reprodução/Instagram

"Não tem eu sem você e não existe você sem mim! Somos um e eu não consigo imaginar minha vida sem a sua! Você não só me completa, você me transborda ao mesmo tempo em que me transforma no melhor que eu posso ser! Somos perfeitos juntos e juntos vencemos tudo! Te amo muito", completou Safadão.

Casal se envolveu em polêmica durante vacinação contra covid-19

Neste mês, o Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou o cantor Wesley Safadão, a influenciadora Thyane Dantas, a assessora dele, Sabrina Tavares Brandão, e a servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS), Jeanine Maria Oliveira por o trio ter se vacinado irregularmente contra a Covid-19.

Por meio das câmeras de segurança do shopping para onde os acusados foram no dia 8 de julho de 2021, é possível perceber que eles tiveram atendimento mais rápido do que populares, inclusive pessoas com deficiência física, que foram se imunizar no estabelecimento.

Os promotores que assinam o documento destacam que os favorecidos entraram no espaço sem qualquer checagem, sem passar pela triagem, sem conferência de documentos. Os três são acusados pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada.