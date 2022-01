Mileide Mihaile desfilará pela Grande Rio pela terceira vez

A maranhense Mileide Mihaile, 32, já prepara o salto para viver o Carnaval 2022. A modelo e influenciadora digital será musa na Acadêmicos do Grande Rio pela terceira vez. A informação foi revelada em entrevista à revista Quem.

"É impossível passar três anos sem Carnaval. A gente vai adiar, por conta da pandemia, mas em abril, nós vamos desfilar", disse a influenciadora digital.

Em bate-papo, Mileide ainda falou que deve lançar uma linha própria de produtos. "Vou lançar alguns produtos meus para este ano", revelou.

Em 27 de março, a influenciadora digital quer comemorar 33 anos com uma grande festa no Ceará. "Estou bem empolgada também com o meu aniversário no dia 27 de março. Vou fazer uma grande festa em Fortaleza. Claro, se a pandemia permitir e for possível".

Ainda em entrevista, Mileide Mihaile confessou viver fase solteira. "Estou solteiraça na pista. Muito focada no trabalho em 2022".