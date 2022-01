João Guilherme rebate crítica ao namoro com Jade Picon: "Nunca foi tóxico"

O antigo namoro da influenciadora digital Jade Picon com o ator João Guilherme foi assunto na casa do Big Brother Brasil (BBB) 22, nesta quarta-feira (26). Pedro Scooby comentou que a sister vivia "enclausurada" no relacionamento.

O casal namorou por três anos e encerrou união em agosto do ano passado.

Durante conversa com Douglas Silva, Pedro Scooby foi questionado se conhecia a Jade há bastante tempo. "Há bastante tempo não, há dois meses", respondeu o surfista. De imediato, Douglas afirmou: "Mas você é amigo do irmão dela", disse o ator.

Em seguida, o surfista deu detalhes da amizade com o irmão de Jade e o que ele via do relacionamento dela com João Guilherme. "Ele ia lá pra casa no Rio, mas ela tava namorando o filho do Leonardo, o João Guilherme. Ela vivia enclausurada com ele. Ela até falou: ‘Agora eu tô vivendo’".

João Guilherme fala sobre relacionamento no Twitter

Legenda: Tweets de João Guilherme sobre relacionamento com Jade Foto: Reproduçaõ/Twitter

O dialogo dos brothers repercutiu e chegou até João Guilherme. O ator usou o Twitter para comentar o assunto.

"Por favor só não venham colocar em mim algum tipo de peso sobre a fala do Scooby mais cedo. Estávamos muitas vezes 'enclausurados' porque mais da metade do nosso relacionamento estávamos na situação pandêmica que ainda nos encontramos, tava tudo parado", rebateu o ator.

O filho do cantor Leonardo disse que necessitou falar na rede social para não deixar mal-entendido.

João Guilherme Ator E de verdade, sinto que tenho que vir falar sobre alguns assuntos comentados lá dentro porque se não muita coisa vai ficar mal entendida sobre minha pessoa. já vimos isso acontecer antes, né?

Ainda tweet, João Guilherme explanou ter uma relação saudável com Jade Picon quando estavam juntos. "Não atribuam a palavra 'tóxico' pro nosso antigo relacionamento. Nunca foi".