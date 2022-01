João Guilherme se emociona ao acompanhar entrada de Jade Picon no BBB 22

Em suas redes sociais, João Guilherme compartilhou o momento de tensão para a chegada da influenciadora Jade Picon na casa do Big Brother Brasil (BBB) 22. Após o namoro de três anos, não conseguiu conter a emoção quando a ex se juntou aos outros brothers. "Ai, ai. Entrou, né? Bem-vinda, filha", disse em publicação nos stories.

Além disso, chegou a escrever "Boa sorte" na legenda do vídeo, enquanto demonstrava o apoio a Jade. Apesar do fim do relacionamento, em agosto de 2021, os dois mantém uma relação amigável.

Fim de relacionamento com Jade

Quando a relação dos dois terminou, o cantor e ator João Guilherme, o ator compartilhou uma foto dos dois deitados sobre um barco em um rio e agradeceu "por tanto" partilhado com a youtuber. "Como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial pra mim", disse.

João Guilherme Ex-namorado de Jade "Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito", legendou o ator, acrescentando ser grato e feliz pela proximidade da ex-namorada. "Te admiro e te amo".

Jade Picon, em seu perfil na rede social, também divulgou foto com o ex-namorado em um barco, além de imagem ao lado dele sobre um rochedo — em ambas, os dois trocam carícias. "É assim que eu quero lembrar de nós… do meu primeiro amor", escreveu a jovem.