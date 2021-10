Jade Picon rebate boatos sobre ter traído João Guilherme no Twitter

A influenciadora Jade Picon resolveu falar sobre polêmica envolvendo o nome dela, do ex-namorado João Guilherme e de Gui Araújo — participante de "A Fazenda 13". No Twitter, na noite desta quinta-feira (21), ela comentou sobre a suposta traição.

O relacionamento de João Guilherme e Jade durou três anos e o fim do enlace foi comunicado por ambos nas redes sociais. Em setembro, houve outro rumor na internet de que a youtuber teria ficado com Neymar.

"Tô aqui pra deixar claro, sem nenhuma possibilidade de criarem uma narrativa diferente. Encerrei um ciclo de 3 anos da minha vida, um namoro maravilhoso que me ensinou muito, mas o que acontece na minha vida solteira só cabe a mim e nela eu sou livre para fazer o que eu quiser", declarou Jade Picon no Twitter.

Veja tweets:

Legenda: Tweets postados por Jade Picon Foto: Reprodução/Twitter

Jade Picon Influenciadora digital "Vejo meu nome envolvido em uma série de especulações e notícias que nem sempre tem o mínimo de compromisso com a realidade que vivo e muitas vezes acabo me sentindo obrigada a posicionar minha verdade

A influenciadora ainda falou sobre o carinho dos seguidores nas redes sociais. "Sou jovem, independente, solteira e não faço mal a ninguém. Estou em uma fase nova, me aventurando, me descobrindo e muito feliz. Sou grata demais por todo o amor que venho recebendo nesses 12 anos de internet é isso que me dá força e é isso que eu escolho focar todos os dias".