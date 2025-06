Ônibus de cantor de forró fica pendurado em vala em Pernambuco

O cantor piauiense Jotave passou por um susto no ônibus que levava ele e a banda de Canhotinho (PE) para Cupira (PE), na tarde desta quinta-feira (26). Durante trajeto, o veículo acabou ficando pendurado em uma vala.

No Instagram, ele mostrou que parte da lateral via cedeu com a passagem do ônibus. Por pouco, o veículo quase tombou. Na rede social, ele postou imagem das rodas dianteiras do transporte fora do chão.

"Deus botou sua mão e segurou nosso ônibus de não tombar em um córrego profundo", declarou o cantor.

Para poder retirar o ônibus que ficou atolado, foi necessário o uso de um caminhão com um guindaste, além de uma retroescavadeira. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Ao seguir trajeto, o cantor fez um momento de oração dentro do ônibus e agradeceu a Deus por não ter acontecido algo pior.

Nos próximos dias, o cantor de forró se apresenta em Bacuri (MA), Timbiras (MA), Barroquinha (CE) e Gonçalves (MA).

veja como ficou o ônibus