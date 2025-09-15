Diário do Nordeste
‘A Fazenda 17’ estreia nesta segunda-feira (15) com surpresas e dinâmica inédita de infiltrados

Nova temporada do reality da Record começa às 22h30, trazendo 24 participantes e novos animais na sede

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Adriane Galisteu apresenta mais uma vez ao programa
Foto: Reprodução/Instagram

A Record dá início, nesta segunda-feira (15), à 17ª temporada de “A Fazenda”. O reality, apresentado mais uma vez por Adriane Galisteu, vai ao ar a partir das 22h30, ao vivo, quando o público finalmente conhecerá os 24 peões e peoas que disputarão o prêmio de R$ 2 milhões.

Entre as mudanças deste ano, uma já chama atenção: o tradicional paiol, espaço que funcionava como pré-seleção, foi eliminado. Todos os participantes entram diretamente na sede em Itapecerica da Serra (SP), onde já estão confinados sob a observação de 80 câmeras. A rotina, como sempre, incluirá afazeres no campo, provas desafiadoras e a convivência intensa dentro da casa.

A temporada também traz novidades na fazenda em si. O cavalo Colorado, figura clássica do reality, foi aposentado, dando lugar a Apolo, um cavalo branco. Além disso, a sede ganhará dois novos moradores peculiares: filhotes de búfalo que prometem atrair a curiosidade dos peões.

Infiltrados

Mas a grande aposta de inovação está na nova dinâmica de “infiltrados”. Dois participantes, um homem e uma mulher, entram no jogo com a missão de não serem descobertos. O detalhe é que cada um acredita ser o único infiltrado, o que deve aumentar a tensão dentro do confinamento.

Segundo Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities da Record, caso cinco ou mais peões descubram os infiltrados, eles dividirão R$ 50 mil. Se menos de cinco acertarem, o valor fica com os infiltrados. Contudo, para garantir o prêmio, eles terão que cumprir missões ao longo da semana, sob pena de perder parte do valor.

A revelação será feita de forma gradual ao público e aos confinados: primeiro será dito que há apenas um infiltrado; depois, que são dois; em seguida, que se trata de um homem e uma mulher; até que nomes de participantes não infiltrados sejam anunciados para despistar os colegas.

