Aulões preparatórios do Enem 2025 em Fortaleza; veja locais

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa no próximo domingo (9), com aplicação das provas de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, e Redação.

Já no dia 16 de novembro, segundo dia do exame, os candidatos responderão questões sobre Ciências da Natureza e Matemática.

O Enem é uma das principais formas de acessar o ensino superior no Brasil, sendo natural para muitos candidatos que a rotina de estudos se prolonga até próximo às datas das avaliações.

Uma das estratégias para ajudar nesse processo são os aulões do Enem, iniciativa geralmente organizadas por instituições de ensino e secretárias de educação, visando oferecer revisão de conteúdos e estratégias para as provas.

Veja aulões disponíveis em Fortaleza:

Esquenta Enem

Nesta terça-feira (4), a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) realiza o Esquenta Enem, no Cuca da Barra do Ceará, com a participação de 800 estudantes da rede estadual de Fortaleza. O encontro começa às 8h e contará com a presença da secretária da Educação, Eliana Estrela.

O objetivo é trabalhar a confiança dos participantes na reta final, com foco na redução da ansiedade, no estímulo à autoestima e no fortalecimento das habilidades socioemocionais dos estudantes.

A edição desta terça-feira contará com aula motivacional conduzida por Diego Feitosa, com dinâmicas de incentivo e orientações para o momento da avaliação.

Veja também Ceará Documentos para o Enem 2025: o que é indispensável e o que pode te barrar na entrada Papo Carreira Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Academia Enem

O Academia Enem, iniciativa da prefeitura de Fortaleza, promoverá aulões nas duas datas que antecedem as provas do Enem 2025. Os encontros, realizados desde o mês de agosto, acontecem atualmente no Ginásio da Parangaba.

Estão aptos a participar estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio, com prioridade para os da rede pública de ensino. Os interessados devem se cadastrar pelo Portal da Juventude.

UeceVest

O Núcleo Pré-universitário da Uece (UeceVest), da Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza um aulão solidário de véspera para o Enem 2025 neste sábado (8) e no próximo, dia 15 de novembro.

O evento é voltado ao público externo mediante inscrição, que deve ser feita presencialmente no Campus Itaperi, até a próxima quarta-feira (5). O atendimento acontece de 8h às 11h e de 13h às 16h.

Os interessados devem comparecer com documento original com foto, e é solicitado uma contribuição solidária de 1 quilo de alimento não perecível e 1 produto de higiene pessoal.

O aulão de véspera acontecerá de 8h às 12h10 no sábado (8), e de 8h às 11h40 no dia 15 de novembro.