Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza
AMC e Pefoce foram acionadas ao local
Um motociclista teve um mal súbito enquanto empurrava a própria moto na Rua Marcos Macêdo, no bairro Aldeota, na tarde desta quarta-feira (20). O homem ainda não foi identificado formalmente.
Em vídeos enviados ao Diário do Nordeste, pedestres aparecem cobrindo o corpo do homem ao solo.
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) chegou a ser acionada para atender a ocorrência. O órgão de trânsito informou que enviou equipe, mas quando os agentes chegaram no local, o motociclista já havia falecido.
Ainda segundo órgão de trânsito, "não houve sinistro. Não houve colisão".
Por conta do óbito, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) chegou a ser acionada para realizar a identificação do condutor da moto e realizar demais trâmites legais.