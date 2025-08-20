Diário do Nordeste
Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza

AMC e Pefoce foram acionadas ao local

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 13:37)
Ceará
Pedestres chegaram a cobrir o corpo do motociclista com papelão
Pedestres chegaram a cobrir o corpo do motociclista com papelão
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista teve um mal súbito enquanto empurrava a própria moto na Rua Marcos Macêdo, no bairro Aldeota, na tarde desta quarta-feira (20). O homem ainda não foi identificado formalmente. 

Em vídeos enviados ao Diário do Nordeste, pedestres aparecem cobrindo o corpo do homem ao solo. 

teaser image
Ceará

Barraca de praia irregular é demolida em Caucaia, após facções criminosas atrasarem processo

teaser image
Ceará

Mulher que teve o corpo do pai trocado por hospital e funerária será indenizada no Ceará; entenda

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) chegou a ser acionada para atender a ocorrência. O órgão de trânsito informou que enviou equipe, mas quando os agentes chegaram no local, o motociclista já havia falecido.

Ainda segundo órgão de trânsito, "não houve sinistro. Não houve colisão".

Por conta do óbito, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) chegou a ser acionada para realizar a identificação do condutor da moto e realizar demais trâmites legais. 

