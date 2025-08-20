Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza

Um motociclista teve um mal súbito enquanto empurrava a própria moto na Rua Marcos Macêdo, no bairro Aldeota, na tarde desta quarta-feira (20). O homem ainda não foi identificado formalmente.

Em vídeos enviados ao Diário do Nordeste, pedestres aparecem cobrindo o corpo do homem ao solo.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) chegou a ser acionada para atender a ocorrência. O órgão de trânsito informou que enviou equipe, mas quando os agentes chegaram no local, o motociclista já havia falecido.

Ainda segundo órgão de trânsito, "não houve sinistro. Não houve colisão".

Por conta do óbito, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) chegou a ser acionada para realizar a identificação do condutor da moto e realizar demais trâmites legais.