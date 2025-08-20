Mulher que teve o corpo do pai trocado por hospital e funerária será indenizada no Ceará; entenda

A Justiça do Ceará determinou, neste mês, que uma dona de casa do Crato, na região do Cariri, deve receber uma indenização de R$ 10 mil após um hospital e uma funerária trocarem o corpo do pai dela por outro, e entregá-lo a uma família diferente.

O equívoco aconteceu em agosto do ano passado e acabou atrasando a entrega dos restos mortais aos parentes corretos, inviabilizando, assim, o velório previsto e ampliando o sofrimento de familiares e de amigos das vítimas.

O que aconteceu?

Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no dia 7 daquele mês, o pai da dona de casa faleceu a caminho de Fortaleza. Então, o corpo dele foi encaminhado ao Hospital São Camilo que, por engano, o entregou à funerária Afagu, que, na época, fora contratada para recolher o corpo de outro paciente falecido na mesma data.

Na verdade, os restos mortais do homem deveriam ter sido recolhidos por outra empresa, que havia sido contratada pela família dele.

Em posse do pai da dona de casa, a Afagu realizou o procedimento de conservação (tanatopraxia) e, em seguida, encaminhou o corpo para a outra família, que percebeu o erro e o devolveu ao hospital.

No entanto, o equívoco dos empreendimentos resultou no atrasou da entrega aos parentes corretos, inviabilizando os ritos de despedida e protelando o sofrimento de familiares e de amigos.

Inconformada com a situação, a dona de casa decidiu acionar o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca do Crato, onde reside.

Erro 'agravou dor dos familiares', diz juiz

Então, no último dia 5, a Justiça deu decisão favorável, condenando a Sociedade Beneficente São Camilo e a Afagu Serviços Ltda. ao pagamento, de forma solidária, de R$ 10 mil a mulher por danos morais.

Na ocasião, o juiz Ângelo Bianco Vettorazzi, titular do Juizado Especial do Crato, considerou que o erro "agravou a dor dos familiares em momento de extrema vulnerabilidade, impedindo-os de viver o luto plenamente e de se despedirem adequadamente do ente familiar".

Ele concluiu que a troca de corpos "caracteriza grave falha na prestação do serviço", e detalhou que os empreendimentos "não conseguiram provar a regularidade no procedimento de identificação dos corpos, tanto que na instrução probatória informaram ter implementado novos procedimentos para liberação de cadáveres, a partir do caso".

Ainda na análise, o magistrado detalhou não ter identificado responsabilidade da outra funerária, contratada pela família do homem.

O Diário do Nordeste entrou em contato com as empresas citadas na ação e aguarda retorno.