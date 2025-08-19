Barraca de praia é demolida em Caucaia, e SPU diz que facções criminosas atrasaram processo

Após anos de processo na Justiça Federal, uma barraca localizada na Praia de Iparana, em Caucaia, foi demolida na manhã desta terça-feira (19) por estar construída em local irregular, em faixa de areia pertencente à União. O processo chegou a ser adiado durante a pandemia, e, recentemente, foi dificultado pela presença de facções criminosas na área, segundo a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE).

Nesta segunda, as polícias Militar (PMCE) e Federal (PF) foram acionadas ao local para o cumprimento da ordem judicial, que tramitava na 6ª Vara Federal do Ceará. Agentes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) auxiliaram na segurança no entorno.

Legenda: Barraca ficava em faixa de areia, em Iparana Foto: SPU/CE

A barraca demolida se chamava "2 Coqueiros" e estava em local chamado de "terreno de marinha". De acordo com o governo federal, esses terrenos são porções de terra que antes eram cobertas pelo mar, que foram aterrados e atualmente pertencem à União Federal.

Legenda: Barraca ficava em espaço da União Federal Foto: SPU/CE

Decisão judicial foi rasgada

De acordo com Fábio Galvão, superintendente da SPU/CE, em uma tentativa anterior uma pessoa que estava na barraca de praia rasgou a ordem judicial entregue pelo oficial de justiça. A decisão teve de ser reforçada, pois a Prefeitura de Caucaia, ré na ação, não conseguiu cumpri-la por conta das organizações criminosas.

O despacho mais recente, segundo documento ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, é datado de 20 de junho, assinado pela juíza Niliane Meira Lima, da 6ª Vara Federal.

Caso não houvesse o cumprimento, uma multa diária de R$ 1 mil seria aplicada ao Município de Caucaia, que ficou responsável pela demolição.