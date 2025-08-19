Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Barraca de praia é demolida em Caucaia, e SPU diz que facções criminosas atrasaram processo

O empreendimento havia sido construído em um local chamado de "terreno de marinha"

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Ceará
Foto de barraca de praia irregular sendo demolida na praia de Iparana, em Caucaia
Legenda: Demolição era de responsabilidade da Prefeitura de Caucaia, que alegou ter dificuldades por questões de segurança pública
Foto: SPU/CE

Após anos de processo na Justiça Federal, uma barraca localizada na Praia de Iparana, em Caucaia, foi demolida na manhã desta terça-feira (19) por estar construída em local irregular, em faixa de areia pertencente à União. O processo chegou a ser adiado durante a pandemia, e, recentemente, foi dificultado pela presença de facções criminosas na área, segundo a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE).

Nesta segunda, as polícias Militar (PMCE) e Federal (PF) foram acionadas ao local para o cumprimento da ordem judicial, que tramitava na 6ª Vara Federal do Ceará. Agentes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) auxiliaram na segurança no entorno. 

Foto de barraca de praia irregular sendo demolida na praia de Iparana, em Caucaia
Legenda: Barraca ficava em faixa de areia, em Iparana
Foto: SPU/CE

A barraca demolida se chamava "2 Coqueiros" e estava em local chamado de "terreno de marinha". De acordo com o governo federal, esses terrenos são porções de terra que antes eram cobertas pelo mar, que foram aterrados e atualmente pertencem à União Federal. 

Foto de barraca de praia irregular sendo demolida na praia de Iparana, em Caucaia
Legenda: Barraca ficava em espaço da União Federal
Foto: SPU/CE

Veja também

teaser image
Ceará

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

teaser image
Ceará

Paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para assistente social

Decisão judicial foi rasgada 

De acordo com Fábio Galvão, superintendente da SPU/CE, em uma tentativa anterior uma pessoa que estava na barraca de praia rasgou a ordem judicial entregue pelo oficial de justiça. A decisão teve de ser reforçada, pois a Prefeitura de Caucaia, ré na ação, não conseguiu cumpri-la por conta das organizações criminosas. 

O despacho mais recente, segundo documento ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, é datado de 20 de junho, assinado pela juíza Niliane Meira Lima, da 6ª Vara Federal. 

Caso não houvesse o cumprimento, uma multa diária de R$ 1 mil seria aplicada ao Município de Caucaia, que ficou responsável pela demolição. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de barraca de praia irregular sendo demolida na praia de Iparana, em Caucaia
Ceará

Barraca de praia é demolida em Caucaia, e SPU diz que facções criminosas atrasaram processo

O empreendimento havia sido construído em um local chamado de "terreno de marinha"

Matheus Facundo
Há 1 hora
Um jovem de óculos e camisa azul, no centro, segura um certificado de premiação dourado e usa duas medalhas douradas no pescoço. Ele sorri enquanto está no palco. À sua direita, uma jovem de cabelos escuros e blusa preta também segura um certificado e uma medalha dourada. Ao fundo, um telão mostra um mapa-múndi, e uma faixa com o símbolo do Pi e a palavra
Ceará

Estudante cearense conquista medalha de ouro em campeonato mundial de Matemática

Rayan Moreira da Costa participou da seletiva nacional da World Mathematics Team Championship, e agora busca apoio para participar da fase final, na Tailândia

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Foto mostra dois ministros, Alexandre Padilha e Camilo Santana, em uma reunião com jornalistas: um veste jaleco branco com logotipo do SUS e o outro usa terno e gravata, falando ao microfone. Sobre a mesa, há placas de identificação, copos com bebidas e um notebook. Ao fundo, medalhas e condecorações estão expostas.
Ceará

Cursos de Medicina com nota baixa terão ‘supervisão’ e podem perder vagas; veja medidas do MEC

Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni

Flávia Rabelo e Nícolas Paulino
Há 1 hora
Maquete ilustrativa de centro industrial em mina de Santa Quitéria, em paisagem árida com alguns morros
Ceará

Escavações para procurar mina de urânio no CE ocorreram há quase 50 anos em programa nuclear do Brasil

Jazida de Itataia em Santa Quitéria é a quinta maior reserva de urânio do mundo

Nicolas Paulino
Há 2 horas
Usuária do Bicicletar em Fortaleza
Ceará

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada

Redação
19 de Agosto de 2025
Elmano durante inauguração
Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

Mais de 260 estudantes estão matriculados na instituição

Redação
18 de Agosto de 2025
Imagem de paciente que se casa com cuidadora durante internação em unidade de saúde no Ceará
Ceará

Paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para assistente social

Lourival da Silva conheceu Rozelani Pereira durante a adolescência; Cerimônia foi realizada com presença de uma juíza

Redação
18 de Agosto de 2025
Dois alunos vestem a farda da rede municipal de Fortaleza, nas cores laranja, branco e amarelo
Ceará

Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal

A final será realizada na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na sexta-feira (22)

Redação
18 de Agosto de 2025
Foto de carros na BR-116
Ceará

Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

Trechos transferidos têm "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico

Matheus Facundo
18 de Agosto de 2025
Imagem de uma ação policial em que um policial prende um homem nu no meio de uma rodovia, com vegetação e montanhas ao fundo.
Ceará

Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda

Paulo Roberto Maciel*
18 de Agosto de 2025
Casas em rua às margens de afluente do rio Maranguapinho
Ceará

Projeto prevê desapropriar 700 famílias para urbanizar afluentes de um dos principais rios de Fortaleza

A iniciativa busca a recuperação socioambiental de riachos e canais afluentes do rio Maranguapinho e a melhoria das condições de habitação de quem mora no entorno

Gabriela Custódio
18 de Agosto de 2025
Fotos do pequeno José Lustosa
Ceará

Bebê nasce com doença rara e pais lançam vaquinha para custear cirurgia inédita

O pequeno José Lustosa foi diagnosticado com dois tipos de Mielomeningocele, que afeta a coluna vertebral

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Equipe dos Bombeiros atendendo ocorrência em Jericoacoara onde dois jovens americanos se feriram em acidente de quadriciclo
Ceará

Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Acidente ocorreu na estrada de acesso ao Mangue Seco, por volta das 15h

Mylena Gadelha
17 de Agosto de 2025
Placa de sinalização informando a mudança
Ceará

Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Ceará ganhará cerca de 5 mil novas unidades do Minha Casa, Minha Vida
Ceará

130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

Nova rodada do programa contempla cidades de até 50 mil habitantes

Redação
17 de Agosto de 2025
Mão de uma pessoa segurando um pequeno tubo de ensaio de vidro com um líquido claro e pequenos insetos. A pessoa está usando um anel largo de metal no dedo. O fundo está desfocado com tons de verde e um pouco de marrom, sugerindo folhagem.
Ceará

Dengue e chikungunya: apesar da queda, Ceará ainda registra 3 mil casos de arboviroses em 2025

Entenda quais são os sintomas e como se prevenir das arboviroses

Clarice Nascimento
17 de Agosto de 2025
Ceará

Empresa suspeita de falsificar medicação de alto custa para câncer é interditada em Fortaleza

A Anvisa aponta a venda de versões falsificadas do medicamento Keytruda, usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, de cabeça e pescoço e esofágico

Redação
16 de Agosto de 2025
imagem de uma mão com uma seringa de vacina e ao fundo o rosto de uma mulher
Ceará

Ceará registra 17 mortes e 211 casos de meningite neste ano; veja sintomas e forma de prevenir

A doença pode ser causada por diferentes agentes como vírus e bactérias e é prevenível por vacina

Redação
16 de Agosto de 2025
Ceará

Prefeitura abre votação para escolher nova farda dos alunos de Fortaleza; veja modelos e como participar

Ao todo, 12 modelos desenhados pelos próprios estudantes da rede pública estão em votação

Redação
16 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
Ceará

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Redação
15 de Agosto de 2025