Ceará é seguro para dirigir, mas tem baixa educação no trânsito, diz estudo

Ranking considera indicadores que vão desde fiscalização, qualidade das rodovias até aplicabilidade de multas

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
(Atualizado às 11:10)
Ceará
Foto que contém tráfego intenso, mas contínuo na Avenida Senador Carlos Jereissati, entre os bairros Montese, Aeroporto e Serrinha, em Fortaleza
Legenda: Ceará tem uma das dez melhores seguranças viárias do Brasil, diz estudo do ONSV
Foto: Fabiane de Paula

Levantamento divulgado nesta semana pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) aponta que o Ceará ocupa, ao lado de Mato Grosso e Rondônia, a quinta posição entre os estados com a melhor segurança viária para motoristas no País.

O estudo, denominado Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança (IRIS), considera uma série de fatores. Em notas que vão de 1 a 5, o Ceará obteve nota 3,29 na classificação geral, em ranking liderado pelo Distrito Federal, que alcançou nota 4.

Foram considerados sete pilares para a elaboração do ranking, com base nas normas do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), do Ministério dos Transportes:

  1. Gestão da Segurança no Trânsito;
  2. Vias Seguras;
  3. Segurança Veicular;
  4. Educação para o Trânsito;
  5. Vigilância; Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas;
  6. Normatização e Fiscalização;
  7. Indicadores de Mortalidade

Ceará tem uma das piores educações no trânsito do País

Na maior parte dos indicadores, as notas do Ceará ou foram medianas, ou foram destaque. Uma das exceções é a educação no trânsito. Com 6,17, o território cearense fica em 20º de 27 estados.

Para elaborar este pilar, são considerados a relação entre condutores habilitados e frota veicular; taxa de infração por consumo de bebidas alcoólicas; taxa de infração por excesso de velocidade; taxa de infração por não uso de dispositivos de retenção (cadeirinha); e taxa de infração por uso de celular ao volante.

O estudo é claro ao afirmar que "os dados apontam que estados com maior número de infrações registradas nem sempre são os que têm "piores condutores", mas sim os que conseguem fiscalizar com mais rigor e educar com mais consistência".

"Por outro lado, índices muito baixos podem indicar ausência de ações efetivas de controle, deixando a população exposta a riscos diários", completa o IRIS.

Ceará é mediano em quatro pilares

O estudo considera, para a gestão da segurança no trânsito, a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), a qualidade dos dados disponíveis no Registro Nacional de Entidades de Trânsito (RENAEST) e a transparência nos portais dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Neste quesito, o território cearense fica na 14ª posição, com nota abaixo da intermediária: 3,51. O pilar vai até a nota 10, alcançada apenas pelo Distrito Federal.

Situação similar é válida para o pilar segurança veicular, em que o Ceará fica em 12º lugar, em ranking onde as primeiras colocações são dominadas por estados da região Norte, com o Pará sendo o único a alcançar a nota 10.

Com a nota 5,92, o território cearense se mantém atrás de estados Maranhão, Piauí e Alagoas, que obtiveram avaliações mais positivas no IRIS.

Já no pilar vigilância; promoção da saúde e atendimento às vítimas, a nota do Ceará foi 6,15, deixando o estado na 13ª posição. No Nordeste, somente Bahia (5,82), Alagoas (5,19) e Sergipe (o único que teve nota zero) ficam abaixo.

Por fim, o pilar indicadores de mortalidade mostra o Ceará em 12º lugar no País, com nota 6,37. Somente o Rio Grande do Norte (8,21) fica em posição melhor no Nordeste. O território cearense teve 14,71 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes.

Nacionalmente, Distrito Federal e São Paulo atingiram o 10, em ranking com as primeiras posições dominadas por estados do Sul, Sudeste, além de Amapá e Acre.

Estado é vice-líder nas vias mais seguras do Nordeste

No pilar que considera as vias seguras, o Ceará melhora a posição e sobe para 11º nacionalmente, em ranking em que apenas São Paulo atingiu a nota 10. 

O estudo considerou que o Ceará tem apenas 18,65% de rodovias consideradas ruins ou péssimas no estado geral. Além disso, só 3,36% das estradas federais (as BRs) são duplicadas dentro do território.

O estado atingiu 6,72, atrás na região Nordeste de Alagoas (8,02) e empatado com Piauí e Sergipe, que levam pequena vantagem nos critérios de desempate.

Ceará é o melhor do Nordeste em fiscalização

Após desempenhos em geral medianos, o território cearense lidera na região Nordeste quando o assunto é o pilar normatização e fiscalização, e o terceiro do Brasil, atrás apenas do Distrito Federal (10) e Tocantins (4,56).

Foto que contém veículos parados no sinal ao fundo, enquanto na frente o destaque é para placa com a frase 'via fiscalizada por câmeras'
Legenda: Fiscalização é um dos bons indicadores do Ceará, indica estudo
Foto: JL Rosa/Arquivo DN

São considerados três indicadores para a composição da nota: taxa de infração por frota, taxa de câmeras de fiscalização por frota e taxa de infração por velocidade por câmera.

Neste pilar, a nota do Ceará foi 3,47. As discrepâncias nas notas, segundo o estudo, "mostram que os estados brasileiros ainda apresentam grandes diferenças em termos de cobertura tecnológica, eficiência na aplicação da lei e capacidade de registrar infrações de trânsito".

Isso incluem fotossensores, agentes nas ruas e multas aplicadas pelas mais variadas infrações de trânsito tanto em Fortaleza quanto demais cidades.

 

