AMC diz que não multará motoristas de app por usarem celular, mas veículos precisam estar parados

Autarquia Municipal de Trânsito se reuniu com a categoria para tratar de segurança no trânsito

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Ceará
Motorista usando celular dentro de carro
Legenda: Motoristas podem consultar celular para ver viagens e mapa, mas precisam achar maneiras seguras para tal
Foto: Thiago Gadelha

Em meio a polêmicas com motoristas de aplicativo que se queixam de multas excessivas, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) garantiu que não autuará  trabalhadores que usem o celular no trânsito para monitorar viagens ou consultar mapas. No entanto, os condutores de motos e carros não podem estar em movimento enquanto utilizam os aparelhos. 

O órgão informou que se reuniu nessa terça-feira (16) com membros de associações, e discutiu medidas de segurança no trânsito relacionadas à fiscalização por videomonitoramento.

"Os motociclistas que realizam entregas ou transportam passageiros podem exercer suas atividades com tranquilidade. Entendemos que é possível utilizar  o celular para aceitar viagens ou consultar o GPS, desde que o veículo esteja parado e o aparelho fixado em suporte adequado", explicou o gerente de Operação e Fiscalização da AMC, André Luís Barcelos.

Barcelos indicou ainda que os motoristas e motoqueiros não serão autuados apenas "pelo simples toque no celular". Entretanto, o gerente reforça que é preciso buscar meios seguros para estas ações. 

"O uso do celular sem esses cuidados provoca muitos acidentes. Por isso, é fundamental utilizá-lo apenas quando o veículo estiver parado, preferencialmente nas faixas de retenção para motocicletas ou em locais seguros, e pelo tempo estritamente necessário para se localizar ou aceitar e recusar corridas", indica. 

Desde 2024, Fortaleza voltou a usar de forma intensiva o videomonitoramento para combater o uso de celulares no trânsito, mas Município possui permissão para fiscalizar e multar esse tipo de prática desde 2021.

'O excesso de multa é real' 

De acordo com o Antônio Evangelista, presidente Associação dos Motoristas Privados Individuais de Passageiros (Ampip), o o excesso de multas contras motoristas de app é "real". Ele pontua que há particularidades para a categoria, quanto ao uso de celular. 

"A rodagem do motorista de aplicativo é diferenciada de um motorista comum, pois ele tem de estar atento ao celular, mas ele também dirige com mais segurança e não anda correndo. O trabalho é com o celular", disse, pontuando que corridas são aceitas durante outras corridas, o que demanda o uso do telefone. 

Para o motorista, é necessária uma revisão de condutas para esses profissionais. "O motorista por aplicativo leva em torno de 5 a 8 multas por mês", comenta. 

